Дефицит бюджета РТ на 2026 год прогнозируется в объеме 20 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доходы бюджета РТ на этот год увеличат на 32,6 млрд рублей, расходы – на 21,7 млрд рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в закон о бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, приняли сегодня на 24-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«По итогам исполнения бюджета за восемь месяцев налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 30,7 млрд рублей. Объем неналоговых доходов предлагается увеличить на 3,6 млрд рублей», – рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов, представляя законопроект.

Кроме того, увеличен раздел «Безвозмездные поступления» за счет поступлений из федерального бюджета и других источников в размере 1,9 млрд рублей. «Изменения затрагивают 28 направлений», – отметил глава Минфина.

Расходная часть бюджета увеличивается за счет затрат на обновление коммунальной техники, софинансирование мероприятий национальных и федеральных проектов, региональные проекты, проведение социально значимых, научных, культурных и спортивных мероприятий, меры соцподдержки, единовременные выплаты, субсидии, капремонт и строительство социально-культурных объектов, дорожные работы и другие мероприятия.

В результате, по словам Файзрахманова, доходы бюджета РТ на 2026 год прогнозируется в объеме 633,4 млрд рублей, расходы – 653,4 млрд рублей, дефицит – 20 млрд рублей.