Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит федерального бюджета России в январе-марте 2026 года, по предварительной оценке Министерства финансов, составил 4,6 трлн рублей. Это на 2,6 трлн рублей больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщает «ТАСС».

В Минфине сообщили, что доходы федерального бюджета за первые три месяца года составили 8 309 млрд рублей, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. При этом расходы за тот же период выросли на 17% и достигли 12,9 трлн рублей.

В министерстве также пояснили, что значительный дефицит в начале года связан прежде всего с опережающим финансированием расходов.