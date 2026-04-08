Экономика 8 апреля 2026 20:45

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит федерального бюджета России в январе-марте 2026 года, по предварительной оценке Министерства финансов, составил 4,6 трлн рублей. Это на 2,6 трлн рублей больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщает «ТАСС».

В Минфине сообщили, что доходы федерального бюджета за первые три месяца года составили 8 309 млрд рублей, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. При этом расходы за тот же период выросли на 17% и достигли 12,9 трлн рублей.

В министерстве также пояснили, что значительный дефицит в начале года связан прежде всего с опережающим финансированием расходов.

В топе
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

8 апреля 2026
Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

8 апреля 2026
