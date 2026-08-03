Дефектологи и психологи стали самыми дефицитными специалистами школ Югры

В школах Югры почти нет дефицита учителей-предметников: в прошлом учебном году школы были обеспечены педагогами на 99,3%. При этом в регионе по-прежнему не хватает специалистов узкого профиля, прежде всего дефектологов и психологов, сообщает «ugra-news.ru».

Зарплаты педагогов в округе заметно отличаются. При нагрузке 18 часов в неделю учителя получают от 63,3 тыс. до 82,3 тыс. рублей. На размер выплат влияют квалификация, место работы и дополнительные надбавки — например, за проверку тетрадей, работу в сельской местности или заведование кабинетом.

Учителя остаются одними из самых востребованных специалистов на рынке труда Югры. По данным департамента труда и занятости региона, за первые шесть месяцев 2023 года работодатели разместили 291 вакансию для педагогов.

В предлагаемых вакансиях зарплата составляла от 67,8 тыс. до 150 тыс. рублей. Особенно востребованы специалисты, которые умеют работать с детьми с особыми образовательными потребностями.