Деды Морозы и Чебурашка спустились с крыши к детям в больнице Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мечтавшие увидеть Деда Мороза и Снегурочку на утренниках дети, которые сейчас проходят лечение в инфекционной больнице Набережных Челнов, получили новогодний сюрприз. Из-за болезни многие не смогли попасть на праздники в детских садах и школах, а некоторые встретят Новый год в медучреждении. Однако в этот день сказочные персонажи сами пришли к маленьким пациентам и поздравили их прямо через окна палат.

С крыши здания к палатам спустились сразу восемь сказочных персонажей: Деды Морозы, Снегурочки и даже Чебурашка. В костюмах, с плакатами и поздравлениями, при помощи альпинистского снаряжения они спускались к окнам палат, махали детям, стучали в стекла и дарили праздничное настроение тем, кто сейчас проходит лечение.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Идея такой акции родилась у альпинистов еще три года назад, но реализовать ее удалось только в этом году.

«Работаем уже больше 30 лет альпинистами. А вот идея… не знаю, как-то увидели по телевизору. И что-то тоже загорелись. В других городах это просто нормальная работа, а у нас вот нет. И мы решили попробовать», – говорит альпинист Эдуард Олексенко.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я Снегурочку играю в первый раз, но с веревками у меня есть опыт. Мне предложили – я подумала, что это интересная идея. Было бы здорово повеселить людей, детей», – рассказывает альпинистка Мария Бернатус.

Образы подбирали специально для детей. Дед Мороз и Снегурочка – символы Нового года, а Чебурашка – один из самых любимых персонажей у ребят.

«В роли Чебурашки впервые. Прикольно. Главное, чтобы дети узнали. Очень классно детей поздравить, тем более в такой праздник, чтобы у них было настроение, праздничное настроение», – делится альпинист Алмаз Галеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Организаторы признаются: главной причиной акции стало понимание, что многие дети будут встречать Новый год в больнице – кто-то с родителями, кто-то без них.

«Мы прекрасно понимаем, что некоторые детки будут в новогоднюю ночь в больнице оставаться. Им будет тяжеловато. Поэтому мы решили так украсить их будни больничные, чтобы они знали, что новогоднее чудо существует», – говорит Анастасия Олексенко.

Дети и родители прильнули к окнам. Кто-то громко звал: «Дедушка Мороз, приходи! Мы тебя ждем!»

«Очень приятно, неожиданно, потому что мы в садике пропустили елку. Они очень ждали Деда Мороза, и было очень хорошо, что он приехал, спустился», – говорит Вера Латухина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я в первый раз в своей жизни увидела Деда Мороза, который заглядывает в окошко. Это было очень приятно, волнительно. Я очень рада. Ребенок растерялся, не ожидал такого. Спасибо», – рассказывает Регина Леснова.

«Настоящая сказка. Нам Дед Мороз подарки подарил. Столько впечатлений, столько эмоций. Мы сразу выздоровели. Положительные эмоции влияют на здоровье детей», – говорит Оксана Зубрилкина.

м

Сейчас в инфекционной больнице проходят лечение около 90 детей до 18 лет. Главный врач медучреждения признается: видеть такую искреннюю детскую радость дорогого стоит.

«Было приятно видеть, как детки с большими глазами смотрели на все это, как им было интересно. Эта яркая, неприкрытая реакция – она дорогого стоит. Для детей это небольшой праздник в наших стенах, чтобы они держались, как герои», – говорит главный врач инфекционной больницы Ришат Нугманов.

В завершение акции детям вручили новогодние подарки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой