Деды морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов ДРКБ

Необычным способом поздравили юных пациентов Центра детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками – в их окна постучались Дед Мороз со Снегурочкой. Об этом «Татар-информу» рассказали в клинике.

Фото: © ДРКБ

«Используя альпинистское снаряжение, по страховочным тросам студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и символа наступающего года – дракона, спускались с крыши здания ДРКБ, делали остановки на каждом этаже, и через стекло общались и поздравляли с новым годом юных пациентов и их родителей», – отметили в ДРКБ.

Фото: © ДРКБ



Добрую традицию ежегодно поддерживает благотворительный фонд «Город добрых людей».

Маленькие пациенты были в восторге. Дети с радостью подбегали к окнам, рассматривали персонажей, передавали приветы, принимали поздравления и приглашали в гости.

После того, как альпинисты спустились, они отправились поздравлять маленьких пациентов по отделениям ДРКБ.

Дети пели песни для волшебных гостей, читали стихи, загадывали заветные желания, рассказывали о своих друзьях и родителях. Всем ребятам вручили сладкие подарки, пожелав скорейшего выздоровления, веры в чудеса и исполнения всех желаний.

«Такой замечательный праздник поднял настроение и зарядил позитивом всех, эмоции захлестывают не только детей, но и взрослых», – поделилась впечатлениями мама маленькой пациентки ДРКБ Наталья.