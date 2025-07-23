«Дедушка, ваши сбережения уходят»: суд обязал курьера мошенников вернуть деньги жертве

Очередной курьер телефонных мошенников – 20-летний казанец, который желал легких денег, – оказался на скамье подсудимых. По наущению телефонных мошенников он забрал у пожилого мужчины более миллиона рублей. Теперь всю эту сумму он должен будет сам выплатить пострадавшему. Подробности в репортаже «Татар-информа».





В Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу 20-летнего казанца Максима Яковчука

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дедушка! Это ФСБ! С ваших счетов деньги уходят на Украину»

В Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу 20-летнего казанца Максима Яковчука. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, – проще говоря, по версии следствия, он выполнял роль курьера мошенников.

Процесс начался с выяснения личности подсудимого. Молодой человек заметно растерялся, так как на судебном заседании присутствовал впервые. В суд он пришел не один, с ним были его экс-возлюбленная и приятель. Последний пришел за компанию, а девушка проходит по делу свидетелем, так как прогуливалась вместе с подсудимым, когда он забирал деньги.

Яковчук рассказал суду, что не женат, но у него на иждивении две бабушки, которым он покупает продукты и помогает посещать больницы, когда это потребуется.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Эльвина Мазитова сообщила, что Максим Яковчук вступил в сговор с неустановленным лицом и обманул пенсионера. «Подработку» он нашел в одном из известных мессенджеров.

«Вступил в сговор, чтобы красть деньги у жителей Казани. Яковчук и неустановленное лицо условились, что один будет вводить в заблуждение людей, а другой – Яковчук – будет переводить деньги ему на счет и забирать себе процент от суммы», – рассказала она.

2 апреля 2024 года неизвестный – компаньон Яковчука – позвонил на домашний телефон пожилому мужчине из Казани. Тот ответил на звонок и попался на удочку мошенника. Звонивший убедил пенсионера в том, что хранить дома больше 200 тысяч рублей противозаконно, а те деньги, которые лежат на счетах пожилого казанца в банках, прямо сейчас уходят на Украину и это может грозить мужчине большими проблемами.

«Ваши деньги на контроле у ФСБ»

С пенсионером связывались по очереди «сотрудники» полиции, банка, ФСБ и другие. Они убедили мужчину «задекларировать доход», для этого пенсионер должен был передать деньги в «ФСБ» через курьера. По заверениям «сотрудника ФСБ», средства должны были подсчитать, положить на специальный «безопасный счет» и вернуть через час после передачи.

Мошенник убедил пенсионера положить около 760 тысяч рублей своих накоплений в «неприметную коробку», потом положить ее в пакет и обмотать скотчем. В какой-то момент он приказал пожилому мужчине спуститься к подъезду и положить коробку в машину к таксисту, который, по версии следствия, не знал, что внутри деньги. Пенсионер заявил таксисту, что в коробке дорогие кассеты и ему нужно ехать аккуратнее по определенному адресу, где его встретят.

Мошенник убедил пенсионера положить около 760 тысяч рублей своих накоплений в «неприметную коробку», потом положить ее в пакет и обмотать скотчем Фото: © «Татар-информ»

Из зачитанных показаний таксиста в суде стало ясно, что он работал через аккаунт своего приятеля, так как мигрантам в Татарстане запрещено работать в такси. Мужчина приехал к заказчику и после того, как пенсионер положил ему в салон «коробку с кассетами», отправился его выполнять. В конечной точке – на Адоратского – его встретил 50-летний мужчина, которого он не смог рассмотреть в темноте и забрал коробку. О том, что в ней были деньги, таксист узнал от следователя.

Как утверждает следствие, получатель заказа передал коробку с деньгами Максиму Яковчуку, который, забрав свой процент от суммы, около 10 тысяч рублей, перевел остальное на счет неустановленного лица.

«Ваши деньги заблокированы. Чтобы получить доступ, отправьте еще»

На этом история не закончилась – с пенсионером связались лжесотрудник ФСБ Денис Нестеров и лжеполицейский Пахомов. Они сообщили, что сейчас купюры подсчитывают, через пару часов позвонили снова и сказали, что часть из них «не просвечивается». Поэтому процедура декларирования задерживается и возврат денег тоже.

«Неустановленное лицо сообщило пенсионеру, что деньги сейчас находятся на счету Росфинмониторинга и их снова пытаются похитить. Для того чтобы обезопасить себя, пенсионеру предложили передать еще 354 тысячи рублей», – сообщила Эльвина Мазитова.

Пожилой мужчина согласился снять блокировку со своих счетов и для этого поехал в банк. Снял 354 тысячи рублей, потом позвонил в «Росфинмониторинг», на том конце провода ему велели срочно вернуться домой.

«Девушка сказала, что деньги нужно будет передать инкассатору, который ко мне приедет и назовет кодовое слово – ‘’роза’’. Она попросила назвать меня домашний адрес. Мне сказали, что все деньги вернут чуть позже в здании ФСБ на Большой Красной», – рассказывал дедушка следствию.

После этого разговора неустановленный мошенник связался в мессенджере с Максимом Яковчуком и передал ему адрес пенсионера, у которого нужно было забрать пакет с деньгами. Яковчук на следующий день пришел к пострадавшему и забрал у него «коробку из-под лекарств», внутри которой находились сбережения пенсионера. По старой схеме он перечислил деньги неустановленному лицу, а себе оставил около 10 тысяч рублей.

Через несколько дней после передачи последней части денег пенсионер позвонил в Управление ФСБ России по РТ с вопросом о своих сбережениях, однако там ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, а сотрудника, которого он ищет, не существует.

Вину в содеянном Максим Яковчук признавать отказался. Объяснил, что эту «работу» ему предложили в одном из мессенджеров.

Суд признал Яковчука виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, но заменил их на принудительные работы с удержанием 10 процентов от зарплаты. Также суд удовлетворил гражданский иск пенсионера к Яковчуку – теперь курьер должен будет выплатить дедушке 1 миллион 115 тысяч рублей.