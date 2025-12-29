Дедушка Коростелева оценил выступление внука на гонке «Тур де Ски»
Заслуженный тренер России Сергей Морилов, дедушка Савелия Коростелёва, оценил выступление внука на сегодняшней гонке «Тур де Ски» классическим стилем.
«Классические гонки – стиль Савелия, его стихия! Я считал до гонки, что если он будет в топ-20, то можно считать хорошим результатом. Тем более с таким ранним стартовым номером. А уж место в десятке лучших – суперрезультат!
После Давоса он подхватил насморк и пока не в самых боевых кондициях находится, но видно, что набирает форму. Мы смотрели всей семьёй – с моей супругой, с Наташей, которая сегодня с внуками прилетела. Мы очень рады! Я считаю, что Савелий не подкачал, очень достойно выступил, а дальше будет только лучше», – цитирует Морилова «Чемпионат».
Первое место на гонке «Тур де Ски» занял норвежец Маттис Стенсхаген.