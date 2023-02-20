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Дедушка из Казани лишился 450 тысяч, поверив позвонившему лжебанкиру
В полицию обратился 83-летний житель Казани. Дедушка рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по РТ.
Как стало известно со слов пожилого мужчины, днем ему на домашний телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей правоохранительных органов Екатериной Громовой. Она сообщила, что некий злоумышленник пытается завладеть сбережениями пенсионера. Далее девушка перевела разговор якобы сотруднику банка, который подтвердил вышесказанное и предложил немедленно «обезопасить» счет.
После они выяснили, сколько у дедушки на счетах денег и посоветовали ему срочно поехать в банк, снять их перевести на якобы защищенные счета. Мужчина так и сделала. В итоге он лишился 450 тыс. рублей.
В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.
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