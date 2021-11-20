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Ру Тат
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Происшествия
20 ноября 2021  15:00
Полина Шевчук

Деда с внуком-школьником сняли с тонкого льда Меши в Татарстане

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В Лаишевском районе Татарстана инспекторы ГИМС провели очередной рейд на любителей зимней рыбалки.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на заливе Меши у села Рождествено сотрудники ГИМС сняли со льда пожилого мужчину с внуком-шестиклассником. Стоит отметить, что лед на реке еще совсем тонкий – не более 5 см толщиной. Такое развлечение могло закончиться трагедией – гибелью как мужчины, так и ребенка.

Теперь деду придется заплатить штраф от 1500 до 2000 рублей.

К сожалению, по стране уже открыта печальная статистика гибели детей, которые провалились на тонком льду. Накануне на озере в поселке Анопиха Владимирской области погибли сразу три ребенка - два мальчика и девочка 8 и 9 лет. Они находились без присмотра взрослых.

 

#МЧС РТ #тонкий лед
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