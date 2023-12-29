«Дед Мороз спецназначения»: Росгвардейцы РТ поздравили воспитанников детского дома

Сотрудники казанского ОМОН Управления Росгвардии по РТ поздравили с наступающим новым годом воспитанников Дербышкинкого детского дома-интерната.

Ребята прокатились на новом броневике «Патруль», который росгвардейцы предварительно украсили по-новогоднему. После этого дети с интересом понаблюдали за выступлением специалиста-кинолога и его четвероногого помощника – бельгийской овчарки Дины. Служебная собака продемонстрировала не только четкое выполнение команд, но и умение безошибочно находить различные предметы.

Сотрудник спецподразделения также напомнил детям о правилах поведения при обнаружении опасных предметов, главное из которых – не прикасаться к подозрительной находке и сообщить о ней в правоохранительные органы.

В завершение праздника росгвардейский Дед Мороз вручил ребятам сладкие новогодние подарки.

«Такие акции имеют большое значение для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Посещение детского заведения Дедом Морозом специального назначения, проводимое сотрудниками ОМОН Росгвардии, помогает почувствовать поддержку и заботу со стороны общества детям. Ребята выразили благодарность за то, что мы привнесли в их жизнь столько радости и ярких впечатлений. Их слова стали для нас настоящим подтверждением того, что в очередной раз наши старания были не напрасны», – поделился впечатлениями офицер отряда.