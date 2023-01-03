Дед Мороз с полицейскими-кинологами навестили подопечных центра инвалидов в Казани

фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

К подопечным центра досуга инвалидов «Мечта» в Казани с поздравлениями приехали необычные гости – Дед Мороз в погонах и полицейские-кинологи со служебным лабрадором, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Казани

Для подопечных центра организовали веселую музыкальную программу со сказочными персонажами, творческими номерами и конкурсами. В конце праздника ребят ждал сюрприз – полицейский Дмитрий Дудкин и его четвероногий напарник лабрадор по кличке Цента устроили веселое представление.

Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Казани

Каждому участнику встречи полицейские подарили сладкие подарки, а центру передали набор для творчества.