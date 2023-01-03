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Происшествия
3 января 2023  15:02
Полина Шевчук

Дед Мороз с полицейскими-кинологами навестили подопечных центра инвалидов в Казани

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Дед Мороз с полицейскими-кинологами навестили подопечных центра инвалидов в Казани
фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

К подопечным центра досуга инвалидов «Мечта» в Казани с поздравлениями приехали необычные гости – Дед Мороз в погонах и полицейские-кинологи со служебным лабрадором, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

 

Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Казани

Для подопечных центра организовали веселую музыкальную программу со сказочными персонажами, творческими номерами и конкурсами. В конце праздника ребят ждал сюрприз – полицейский Дмитрий Дудкин и его четвероногий напарник лабрадор по кличке Цента устроили веселое представление.

 

Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Казани

Каждому участнику встречи полицейские подарили сладкие подарки, а центру передали набор для творчества.

 

Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Казани

 

#умвд рф по казани #дед мороз
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