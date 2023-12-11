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«Дед Мороз письмо получил»: мэр Менделеевска Беляев исполнит мечту 10-летней девочки
Сегодня в Менделеевске перед деловым понедельником стартовала акция «Елка желаний». В городской администрации работники исполнительного комитета, главы управлений, депутаты, руководители предприятий, организаций приступили к выбору подарков для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции.
Каждый такой ребенок до 18 лет получит свой желанный подарок. Всего поздравят 250 детей.
В руках главы Менделеевского района Радмира Беляева оказалась открытка 10-летней Евгении Коровиной. «Дед Мороз письмо получил. Евгения мечтает о мини-смартфоне. Буду исполнять желание», — сказал Беляев.
Акция «Елка желаний» запущена для поддержки детей бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.
Елка с письмами ребят установлена в администрации. Депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий района будут снимать с нее письма и исполнять желания детей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка хочет посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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