«Дед Мороз письмо получил»: мэр Менделеевска Беляев исполнит мечту 10-летней девочки

Сегодня в Менделеевске перед деловым понедельником стартовала акция «Елка желаний». В городской администрации работники исполнительного комитета, главы управлений, депутаты, руководители предприятий, организаций приступили к выбору подарков для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции.

Каждый такой ребенок до 18 лет получит свой желанный подарок. Всего поздравят 250 детей.

В руках главы Менделеевского района Радмира Беляева оказалась открытка 10-летней Евгении Коровиной. «Дед Мороз письмо получил. Евгения мечтает о мини-смартфоне. Буду исполнять желание», — сказал Беляев.

Акция «Елка желаний» запущена для поддержки детей бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Елка с письмами ребят установлена в администрации. Депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий района будут снимать с нее письма и исполнять желания детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка хочет посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.