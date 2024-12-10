Дед Мороз из Великого Устюга поздравил соотечественников во Франции

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей во Франции с наступающими праздниками.

Как сообщается в телеграм-канале Деда Мороза, представления организовали в Русском доме в Париже. На встречу с «волшебником» пришли больше 200 детей. Еще Дед Мороз и актриса Ирина Медведева анонсировали акцию «Елка желаний» для соотечественников. С помощью нее желающие могут исполнить желания детей с ОВЗ в разных российских городах.

Также Дед Мороз погулял рядом с Эйфелевой башней и около здания Российского духовно-культурного православного центра.

Дед Мороз продолжить посещать зарубежные страны до 26 декабря. Зимний волшебник посетит Италию, Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Все визиты организовали в рамках международного гуманитарного сотрудничества.

фото: t.me/russiadm