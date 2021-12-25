Новичок «Ак Барса» Марк Барберио: «Все знают, что КХЛ – сильная лига»

Канадский защитник казанского «Ак Барса» Марк Барберио рассказал журналистам о дебюте в составе казанской команды в домашнем матче чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали», который завершился поражение казанцев в овертайме (3:4).

Канадец признался, что ему было приятно дебютировать в новой команде. «Очень приятно присоединиться к «Ак Барсу», мне нравится, как в команде относятся к игрокам, парни в раздевалке отлично приняли новичков. Жалко, что не получилось победить, было бы здорово выиграть в первом матче перед домашними трибунами. Но мы бились и взяли одно очко, будем готовиться к следующему матчу», – цитирует Барберио корреспондент ИА «Татар-информ».

Комментируя свой первый матч в в России, новичок назвал КХЛ сильной лигой. «Все знают, что КХЛ – сильная лига с быстрым и интенсивным хоккеем, рад выступать здесь. Я не играл 4-5 недель и понимаю, что через 2-3 игры стану лучше чувствовать лед, смогу увереннее разыгрывать шайбу. Но учитывая такой перерыв, я довольно хорошо себя ощущал в игре».

До сегодняшнего дня защитник не видел три отмененных гола хозяев. «Вряд ли с тремя. Но в хоккее так бывает – иногда отскоки залетают, иногда нет. Мы всё делали правильно, раз шайба оказывалась в воротах, мы бросали, нагружали пятак, это приносит результат».

Барберио рассказал, что тренеры позволили ему играть в свой хоккей. «Тренеры сказали играть в свой хоккей. Когда есть возможность, я всегда подключаюсь, чтобы создать вторую волну атаки. Всегда считал себя двусторонним защитником, и иногда в игре есть шанс больше играть в атаке, сегодня было несколько таких моментов».