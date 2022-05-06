Дебют-вернисаж студентов училища Фешина станет соседом полотен Хариса Якупова

Студентам Казанского художественного училища имени Фешина выпала удача представить работы на своей первой галерейной выставке по соседству с признанным мастером — представителем национальной художественной школы Харисом Якуповым. Выставка печатной графики «Диалоги» откроется сегодня в 16 часов в Национальной художественной галерее «Хазинэ» — филиале Музея ИЗО РТ на территории музея-заповедника Казанский Кремль.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Будет представлено 48 работ 37 авторов. Большинство из них — нынешние студенты-третьекурсники. Печатную графику наши студенты изучают именно на этом курсе. Часть работ 2019 года. Выставку произведений студентов в музейном пространстве мы организуем впервые — впервые нам представилась такая возможность. Тем приятнее, что буквально в соседних залах второго этажа, где нам предоставляют пространство для нашей выставки, размещается постоянная экспозиция народного художника СССР, лауреата Сталинской премии третьей степени, Госпремии РСФСР имени Репина и Республиканской премии имени Тукая Хариса Якупова», — рассказала «Татар-информу» куратор выставки и преподаватель специальных дисциплин (печатной графики в том числе) Вера Карасева.

Студенческие «Диалоги» приурочены к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому учащиеся посвятили свои работы татарским писателям, поэтам и художникам, вдохновляясь произведениями Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Галимджана Ибрагимова, Гаяза Исхаки, Мажита Гафури, Амирхана Еники, Хади Такташа, Карима Тинчурина и других национальных деятелей искусства. Название выставки — «Диалоги» — акцентирует важность и незаменяемость общения и передачи информации, знаний, эмоций именно из уст в уста от одного поколения другому.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Графика студентов выдержана в различных техниках исполнения: «сухая игла» на пластике, линогравюра и коллаграфия. Чтобы освоить их, будущие художники изучили альманахи графического коллектива Казанских государственных мастерских объединения «Всадник» 1920 года, иллюстрации Мавровской, Колмогорцевой, Хазиахметова, Туманова, Альмеева. Некоторые работы выполнены в более доступной технике цветной печати — каллиграфии: она не дает тиражности, признают специалисты, но рождает новый графический язык.

«В отреставрированном крыле нашего исторического здания Казанской художественной школы мы сначала организовали небольшую выставку студенческих работ „Мелодии родного края”. А теперь, когда появилась возможность ее расширить и провести в залах настоящего большого музея, мы очень рады. Так мы стараемся дать студентам дорогу будущего. И пусть выставка наша продлится недолго, всего неделю с 6 по 13 мая, для нас такой дебют — знаковый и важный. Конечно, хотелось бы, чтобы это стало ежегодной традицией», — подчеркнула Вера Карасева.

Вход на открытие выставки «Диалоги» бесплатный.