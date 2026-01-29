Дебют Тодда и фиаско «Ак Барса»: итоги заключительного «Зеленого дерби» в сезоне

«Ак Барс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в заключительном «Зеленом дерби» сезона (3:4 ОТ). Тем не менее, итоговый счет в противостоянии остался за казанцами – 4:2. Детали вчерашнего Зеленого дерби - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Не скажу, что «Ак Барс» физически проседает в последних встречах»

После дальневосточного турне, в которых «Ак Барс» одержал четыре победы подряд, у казанцев последовали два поражения. Днями ранее «барсы» уступили «Сибири», а вчера обидчиком подопечных Анвара Гатиятулина стал «Салават Юлаев». В овертайме уфимская команда вырвала победу благодаря голу Егора Сучкова, который воспользовался оплошностью Артема Галимова на пересменке и хлестко бросил в створ ворот мимо Максима Арефьева.

Сценарий игры протекал таким образом, что скорее «Ак Барс» добыл очко в «Зеленом дерби», нежели чем его потерял. Уфимцы лучше контролировали шайбу, совершали меньше потерь, что справедливо отметил Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

«Часть матча не лучшим образом контролировали шайбу, было много потерь, позволили сопернику провести несколько контратак. После второго периода поправили свою игру. В третьем периоде играли много в зоне атаки, отыграли две шайбы. В овертайме соперник был точнее», – резюмировал итоги встречи главный тренер «Ак Барса».

Впрочем, наставник казанцев не согласился с тем, что физически по ходу встречи «Ак Барс» проседал, отчего пропускал простые шайбы. По сути, вчерашний матч с «Салаватом Юлаевым» повторил игру с «Сибирью» – снова шикарный третий период и такой же откровенно провальный второй, который во многом предопределил исход встречи.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-мнформ»

Дебют Тодда за «Ак Барс» – каким он получился?

Одной из главных интриг вчерашнего «Зеленого дерби» был, разумеется, дебют Нэйтана Тодда. Напомним, в прошлом сезоне центральный нападающий выступал за «Салават Юлаев» и был наряду с остальными легионерами уфимцев (Ливо, Ремпалом и Хмелевским) самой заметной фигурой клуба.

Предполагалось, что во вчерашнем матче с «Салаватом Юлаевым» Тодд выйдет именно в звене с Хмелевским. Днем ранее оба легионера наигрывались в тройке с Семеном Тереховым. Однако Анвар Гатиятулин перед игрой решил перетасовать сочетания. В звене с Тоддом и Тереховым вышел Григорий Денисенко.

За 17 минут и шесть секунд у канадца ноль бросков по воротам. На точке Тодд выглядел неплохо, почти 60% выигранных вбрасываний (58,8). В качестве центрального нападающего верхних звеньев – фигура Тодда для «Ак Барса» очень подходящая. Хоккеист умеет сыграть тонко, отдать нетривиальную передачу. Правый хват игрока добавил вариативности большинству казанцев, одно из которых во вчерашнем матче с «Салаватом Юлаевым» было реализовано. Конечно, болельщики «Ак Барса» ждут в будущем от Тодда более выразительного выступления. Но пока совершенно непонятно, с какими партнерами будет сыгрываться канадец в предстоящих встречах.

«Я уже говорил, что для вливания в систему команды требуется от шести до семи матчей. Идет процесс. Тодд добавил нам дополнительной опции в атаке. Будем искать, где он будет больше пользы приносить. Нэйтан провел только одну тренировку. Решили остановиться на таком сочетании. Повторюсь, процесс идет, будем искать сочетания» – сказал Анвар Гатиятулин.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Впереди «Ак Барс» ждет не менее куражный соперник

«Салават Юлаев» благодаря победе во вчерашнем «Зеленом дерби» довел свою серию с двумя набранными очками до трех матчей. Отличительная черта этой команды Виктора Козлова, что она умеет терпеть, показывать характерах в тех моментах и ситуациях, когда это необходимо. А мастерство отдельных игроков, как, например, Шелдона Ремпала, забившего вчера гол, способно делать победную разницу для клуба.

«Ак Барс» к концу января пребывает в состоянии определенной турбулентности. Далека от идеала игра, хотя очки команда добывает даже в проигранных встречах. Анвар Гатиятиулин проводит регулярную ротацию в звеньях, вне основного состава оказываются игроки с солидными контрактами. Четвертый подряд матч пропускает Дмитрий Яшкин, пятую встречу кряду не играет Владимир Алистров.

Впереди у казанцев «эль-татарико» с «Нефтехимиком». Коллектив Игоря Гришина под стать «Салавату Юлаеву» играет очень куражно в последний месяц и имеет длительную победную серию. Против очень организованного и дисциплинированного «Нефтехимика» «Ак Барсу» в предстоящем матче будет очень непросто, особенно на фоне нестабильного выступления в последних встречах.