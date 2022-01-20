news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
20 января 2022  14:18
Дамир Садриев

Дебют Ломовицкого и Тесленко: стартовый состав «Рубина» на контрольный матч с «Факелом»

news_top_970_100

Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на контрольный матч первых тренировочных сборов в турецком Белеке против воронежского «Факела». Эта игра станет дебютной для казанского клуба в новом году. Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

В сегодняшнем матче за «Рубин» дебютируют Александр Ломовицкий, а также Егор Тесленко, находящийся в данный момент на просмотре. 

Стартовый состав казанцев выглядит следующим образом: Медведев  –  Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Бакаев, Зуев, Онугха.

Прямую трансляцию матча покажет клубное ТВ казанцев на канале YouTube.

#фк рубин #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное