Дебют Ломовицкого и Тесленко: стартовый состав «Рубина» на контрольный матч с «Факелом»

Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на контрольный матч первых тренировочных сборов в турецком Белеке против воронежского «Факела». Эта игра станет дебютной для казанского клуба в новом году. Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

В сегодняшнем матче за «Рубин» дебютируют Александр Ломовицкий, а также Егор Тесленко, находящийся в данный момент на просмотре.

Стартовый состав казанцев выглядит следующим образом: Медведев – Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Бакаев, Зуев, Онугха.

Прямую трансляцию матча покажет клубное ТВ казанцев на канале YouTube.