Дебют Кузьмина в роли наставника прошел удачно: как «Рубин» выцепил ничью с «Локомотивом»

Первая заработанная ничья Олега Кузьмина на посту наставника «Рубина»

Из-за дисквалификации, полученной в матче с «Крыльями Советов» (0:2), главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был вынужден пропустить встречу. Место исполняющего обязанности наставника команды занял его ассистент Олег Кузьмин.

42-летний специалист работает в казанском клубе на должности помощника тренера с 2019 года. Кузьмин пришел в «Рубин» при Леониде Слуцком и отвечал в команде за стандартные положения. В течение пяти лет в Казани менялись главные тренеры (Юрий Уткульбаев, Рашид Рахимов), но Кузьмин неизменно оставался в штабе клуба и пользовался доверием новых приходящих специалистов.

Первый матч Олега Александровича на посту главного тренера вышел более чем удачным. «Рубин» не уступил и заработал важную ничью после двух ранее проигранных матчей. Причем добыли казанцы этот балл героически – играя в меньшинстве последние десять минут встречи.

Под занавес игры защитник «Рубина» Рустам Ашурматов был вынужден сфолить на нападающем «Локомотива» Тимуре Сулейманове, который рвался в штрафную после проникающей передачи. Форвард «железнодорожников» попал в «коробочку» между Грицаенко и Ашурматовым, но именно нога Рустама заставила его упасть на газон. После недолгого просмотра VAR арбитр Евгений Кукуляк решительно показал красную карточку защитнику «Рубина».

И, стоит отметить, что в формате 10 на 11 хозяева смотрелись ничуть не слабее «Локомотива». Ранджелович и Даку на пару создали несколько опасных моментов и запросто могли вырвать победу для «Рубина». В одном из голевых эпизодов на последних минутах матча албанский нападающий завелся настолько, что стал громко просить трибуны поддержать команду при розыгрыше углового. В отсутствие Игора Вуячича именно Даку был главным эмоциональным мотором казанцев.

К слову, албанец сегодня вновь по большому счету сделал результат для «Рубина». Первый гол – его ног дело. В середине первого тайма Даку, получив пас из глубины, направился на скорости к воротам Лантратова. Форвард на своем пути сначала обыграл Фассона, а затем и Морозова, фактически вытянув на себя голкипера «Локомотива». Сделав всю черновую работу, Даку спокойно катнул на пустые ворота Валентину Ваде. Аргентинцу промахнуться было непростительно.

В очередной раз албанский нападающий доказал свою неоспоримую ценность для «Рубина». Это признал даже Артем Дзюба, который предложил Даку по окончании матча обменяться футболками. Во время разговора нападающий «Локомотива» несколько раз на русском похвалил Мирлинда и отметил, что тот в «полном порядке».

Кузьмин выразил желание в будущем попробовать себя в роли главного тренера

У «Рубина» были шансы заработать три очка в дебютном матче Кузьмина на посту наставника команды, однако на 43-й минуте хозяев огорчил капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. Снова злую шутку с казанцами сыграл угловой.

Напомним, в весенней части сезона «Рубин» пропускает со стандартов особенно много. С углового казанцам забивали футболисты «Пари НН» и «Оренбурга». Со штрафного был пропущен мяч в прошлой встрече против «Крыльев Советов».

Несмотря на досадный гол, повлиявший на результат, Кузьмин вряд ли разочарован ничьей. В довольно ограниченных условиях по составу ему удалось не проиграть одному из принципиальных соперников.

На послематчевой пресс-конференции Олег Кузьмин признался, что периодически испытывает желание стать главным тренером команды. Эта работа ему симпатична, и к ней он постарается прийти в будущем.

«Появилось ли желание стать главным тренером? Желание всегда есть. Посмотрим, что будет дальше», – отметил Кузьмин.

Пятиминутка Дзюбы не помогла добыть «Локомотиву» важную победу

Не утихают в последние дни страсти относительно возможного ухода из «Локомотива» главной медийной звезды команды – Артема Дзюбы. С начала весны форвард перестал быть частью основного состава «железнодорожников», превратившись в игрока глубокого резерва.

Амбиции Дзюбы в футболе по-прежнему высоки к его 34-м годам, и отсиживаться на лавке запасных точно не входит в его планы. По информации некоторых источников, нападающий в ближайшее межсезонье может присоединиться к «Шанхай Шэньхуа», который ныне возглавляет как раз Слуцкий.

Также к Дзюбе есть предметный интерес от трех-четырех клубов Первой лиги, претендующих на выход в РПЛ в этом году.

В матче против «Рубина» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов доверил звездному нападающему всего пять минут основного времени во втором тайме. По большому счету, за данный промежуток Дзюба не запомнился ничем. Лишь парой выигранных на «втором этаже» единоборств.

На вопрос о дальнейшей судьбе Дзюбы в «Локомотиве» Галактионов ответил, что «футболист по-прежнему является важной частью команды и спекуляций вокруг его будущего разводить не нужно».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru