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Ру Тат
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Экономика
5 мая 2022  07:25

DDoS-атаки на ЕГАИС вызвали проблемы на алкогольном рынке

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В майские праздники производители и дистрибуторы алкоголя столкнулись  проблемами. Они не могли принять или отгрузить продукцию из-за DDoS-атак на ЕГАИС, пишут «Ведомости».

Источники газеты сообщают, что атаки на систему учета алкогольной продукции начались 2 мая и продолжались до 4 мая.

У некоторых компаний сорвались отправки по торговым сетям. Один из заводов не мог принять цистерну спирта. Рестораны также не могли загрузить накладные о получении товара.

Одна из компаний, импортирующих спиртное, сообщила о планах приостановить закупки. Ее склады оказались переполнены из-за невозможности провести поставку дальше.
 

#алкогольная продукция #кибератаки
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