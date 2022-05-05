DDoS-атаки на ЕГАИС вызвали проблемы на алкогольном рынке

В майские праздники производители и дистрибуторы алкоголя столкнулись проблемами. Они не могли принять или отгрузить продукцию из-за DDoS-атак на ЕГАИС, пишут «Ведомости».

Источники газеты сообщают, что атаки на систему учета алкогольной продукции начались 2 мая и продолжались до 4 мая.

У некоторых компаний сорвались отправки по торговым сетям. Один из заводов не мог принять цистерну спирта. Рестораны также не могли загрузить накладные о получении товара.

Одна из компаний, импортирующих спиртное, сообщила о планах приостановить закупки. Ее склады оказались переполнены из-за невозможности провести поставку дальше.

