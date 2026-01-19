Бесплатный каток, конкурсы и DJ Bubblegum: как отпразднуют День студента в Казани

Эта неделя обещает стать запоминающейся для всей молодежи Казани. Помимо Дня российского студенчества, который планируют отметить с размахом, в городе пройдет день открытых дверей в подростковых клубах. Какие события состоятся в Казани в ближайшие дни – в материале «Татар-информа».





В Казани планируют отметить с размахом День российского студенчества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хедлайнером концерта на День студента станет Dj Bubblegum

Центральной площадкой празднования Дня российского студенчества в Казани станет каток стадиона «Трудовые резервы», а хедлайнером концертной программы выступит DJ Bubblegum. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков.

«Казань по праву является одним из центров студенчества нашей страны. На сегодня в нашем городе обучаются свыше 164 тыс. студентов. В этом году 25 января состоится общегородское мероприятие на катке стадиона ‘’Трудовые резервы’’», – заявил Хвостиков.

Он отметил, что праздничная программа будет сопровождаться интерактивами и конкурсами для гостей. На территории стадиона разместятся зоны активностей и отдыха, а также интерактивные площадки, где пройдут состязания в спортивных и игровых дисциплинах.

Дмитрий Хвостиков: «Казань по праву является одним из центров студенчества нашей страны. В нашем городе обучаются свыше 164 тыс. студентов» Фото: kzn.ru

По словам председателя комитета, для всех студентов в этот день прокат коньков и вход на каток со своими коньками будут бесплатными. Он отметил, что количество мест ограничено.

Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города. Так, в концертном зале «УНИКС» запланирована отдельная программа, а в «Пирамиде» состоится церемония награждения республиканской премией «Студент года», в финал которой прошел 71 студент из казанских вузов.

«Желаем студентам хорошо отпраздновать свой праздник. Помню, как мы учились. ‘’От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год’’, – говорили у нас на юрфаке», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

В «Пирамиде» состоится церемония награждения республиканской премией «Студент года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День открытых дверей подростковых клубов пройдет 24 января

А 24 января во всех молодежных и подростковых клубах МБУ «Подросток» с 15:00 до 19:00 пройдет Единый день открытых дверей. «Мероприятие состоится во всех районах Казани», – заявил Хвостиков.

Он подчеркнул, что день открытых дверей – это возможность для детей, подростков и молодежи познакомиться с работой молодежных клубов по месту своего жительства, а также узнать о направлениях и графике работы клубов.

«В день открытых дверей пройдут открытые занятия, мобильные мастер-классы прикладного и технического творчества, спортивные активности, а также концертные и развлекательные программы», – добавил председатель комитета.

По его словам, на сегодняшний день в городе насчитывается 70 клубов во всех районах города, в которых работают около 560 различных кружков и секций. В них занимается около 20 тыс. детей.

24 января во всех молодежных и подростковых клубах МБУ «Подросток» с 15:00 до 19:00 пройдет Единый день открытых дверей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наши подростковые клубы предоставляют широкий спектр занятий для детей по различным направлениям. И подавляющее большинство из них бесплатные. Грех не воспользоваться такой возможностью», – отметил Ильсур Метшин.

Резерв управленческих кадров в образовании

26 января стартует конкурс по формированию резерва управленческих кадров для назначения на вакантные должности руководителей муниципальных учреждений образования. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«К участию допускаются специалисты с опытом работы на педагогических должностях более 5 лет и дипломом о высшем образовании по направлениям ‘’Государственное и муниципальное управление’’, ‘’Менеджмент’’, ‘’Управление персоналом’’», – рассказал Ризванов.

Ирек Ризванов сообщил о старте конкурса по формированию резерва управленческих кадров для назначения на вакантные должности руководителей муниципальных учреждений образования Фото: kzn.ru

Отбор будет проходить в три этапа: подача документов, собеседование и защита концепции образовательного учреждения. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте.

Центр городской трансформации ищет сотрудников

Старт еще одного конкурса – отбора в команду «Центра городской трансформации» – состоялся уже сегодня, рассказал директор центра Эмиль Хуснетдинов. По его словам, сейчас учреждению необходимы: технический директор, руководители проектов и системные аналитики.

«Центр городской трансформации – это молодое подразделение мэрии Казани, которое реализует инновационные проекты, а также координирует межведомственные проекты», – отметил Хуснетдинов.

Прием заявок продлится до 30 января. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте Казани. По итогам отбора претенденты будут приглашены на оценочные процедуры.