«Даже война не отменит выходные»: шутки над главой ЕК

В социальных сетях пользователи иронично отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о созыве специального заседания по безопасности в связи с ситуацией в Иране лишь в понедельник.

Один из комментаторов поинтересовался, не забыла ли глава ЕК про трёхчасовой обед. Другой иронично спросил, не планируется ли отправить «резко выраженное письмо» по электронной почте. Третий с сарказмом заметил, что даже глобальный конфликт не может заставить европейцев отказаться от пятидневной рабочей недели.