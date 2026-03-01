news_header_top
Политика 1 марта 2026 21:47

«Даже война не отменит выходные»: шутки над главой ЕК

В социальных сетях пользователи иронично отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о созыве специального заседания по безопасности в связи с ситуацией в Иране лишь в понедельник.

Один из комментаторов поинтересовался, не забыла ли глава ЕК про трёхчасовой обед. Другой иронично спросил, не планируется ли отправить «резко выраженное письмо» по электронной почте. Третий с сарказмом заметил, что даже глобальный конфликт не может заставить европейцев отказаться от пятидневной рабочей недели.

#Еврокомиссия #социальные сети
