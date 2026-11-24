История Елены Костылевой все меньше похожа на спортивную карьеру и все больше — на череду конфликтов. 20 ноября академия «Ангелы Плющенко» снова отчислила юную фигуристку, назвав причиной поведение ее матери. Почему смена тренеров стала привычным сценарием и не станет ли семейное вмешательство причиной разрушенной карьеры - в материале ТИ-Спорт.





Фото сгенерировано ИИ

Плющенко не выдержал второй раз: мягкие меры против скандалов не сработали

Второй разрыв семьи Костылевых с Евгением Плющенко не произошел внезапно. Еще в начале ноября стало известно, что академия лишила Елену Костылеву ежемесячной стипендии в 65 тысяч рублей и фактически вывела ее из новогоднего ледового шоу. Изначально Елена должна была исполнять роль Герды в «Снежной королеве», однако затем ее имя исчезло с афиши. Именно тогда конфликт вновь стал набирать обороты.

Методист академии Елена Благодерова объясняла, что семья подписала соглашение, в котором были прописаны два условия: не публиковать негативные комментарии о школе, руководстве и других спортсменах, а также не тренироваться на чужом льду. По словам представительницы «Ангелов», оба пункта были нарушены.

«Первый — не писать негатив про школу, руководство и других спортсменов. Второй — не тренироваться на чужом льду», - так Благодерова описала условия договора в комментарии «Чемпионату».

Судя по всему, в «Ангелах» до последнего надеялись решить ситуацию полумерами и санкциями. Семье Костылевых дали понять, что при соблюдении договоренностей Елена сможет вернуть стипендию и место в шоу. Но Ирина продолжила публично критиковать академию и ее руководство. В социальных сетях она утверждала, что дочери обещали роль Герды за продолжение тренировок в школе, а теперь вместо нее предложили роль подруги главной героини. По версии матери, это стало одним из поводов для окончательного ухода. Академия же настаивала, что проблема не в распределении ролей, а в систематическом нарушении договоренностей и публичных выпадах Ирины.

В итоге 20 ноября супруга Евгения Плющенко и по совместительству генеральный директор академии Яна Рудковская подписала приказ об отчислении спортсменки.

Фото: личный архив Евгения Плющенко

«Яна Александровна Рудковская собственноручно подписала приказ об отчислении Лены из академии, так как ситуация неординарная, когда спортсмена отчислили из-за поведения ее матери. У нас частная академия, и все решения принимает руководство. К сожалению, оно больше не может терпеть негативные высказывания, ложь и клевету от Ирины, поэтому было принято такое решение», - комментировала Благодерова ТАСС

При этом, академия пообещала передать семье программы, костюмы и документы Елены.

Сама Ирина Костылева имеет совсем другую версию событий и преподносит случившееся как решение семьи.

«Да, точно принято решение прекратить с ним сотрудничество. Мы решили так с Леной, мы хозяева своей судьбы. Мы сидим дома, у нее болит нога. После пяти дней тренировок она опять получила рецидив. Тренировки были несоизмеримы с ее состоянием на тот момент… Потом она поняла, что это привело ее к откату на 14 сентября. Если сейчас продолжить сотрудничество, то ничего хорошего не будет. Неизвестно, чем это окончится. Завтра у нас еще один врач, а в пятницу еще один, которые будут смотреть Лену после двух недель покоя», – объяснила Ирина в интервью «Матч ТВ», и добавила, что продолжать работу с Плющенко при таких обстоятельствах не видит смысла.

Однако даже если оставить в стороне спор о нагрузках и медицинских причинах, от главного факта не уйти: академия прекратила сотрудничество не из-за спортивных результатов Елены, а из-за конфликта с ее матерью. Ирина же продолжила публичную полемику уже после расставания. Яна Рудковская отреагировала на очередные заявления в своем Telegram-канале язвительной репликой:

«У нас второй год подряд наблюдается — предновогоднее! Прям дежавю. 2025 vs 2026».

По сути, между взрослыми сформировалась личная война, в которой юная спортсменка снова оказалась главным заложником. Более того, 23 ноября Ирина сообщила, что ей позвонили из Успенского отделения полиции и попросили приехать: по ее словам, на нее написали заявление, но кто именно и по какой причине — она не знает. Пока нет оснований связывать это обращение непосредственно с отчислением, однако конфликт продолжает выходить за рамки спортивной академии.

Восемь тренерских поворотов и возвращение через 19 дней: история повторяется

Самое тревожное в этой истории — ее повторяемость. Конфликты с тренерами у Костылевой начались задолго до нынешнего расставания с Плющенко. Еще в 2024 году, когда Елена занималась у Игоря Лютикова, наставник рассказывал о постоянных претензиях со стороны Ирины. В интервью Sports.ru он вспоминал, как мать фигуристки обвиняла тренерский штаб в том, что специалисты якобы «загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать». Лютиков был настолько возмущен подобными заявлениями, что предложил семье искать другого наставника. При этом тренер подчеркивал: незадолго до очередной критики они отправляли матери видео с прокатом дочери, где та исполняла два тройных акселя и несколько четверных прыжков.

Похожим образом Ирина описывала и предыдущие расставания. В интервью «Чемпионату» она сама признавалась: «Тутберидзе нас выгоняла два раза». По ее версии, первый конфликт с группой Этери Тутберидзе был связан с болезнью дочери и разногласиями по поводу возвращения на лед. Позже семья перешла к Игорю Лютикову, а затем — к Евгению Плющенко. Но и там отношения быстро испортились.

Телеграм-канал «Ангелы Плющенко»

Уже в декабре 2025 года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Еленой после очередного публичного конфликта с Ириной. Началось с того, что Яна Рудковская опубликовала видео, где якобы имело место жестокое обращение с Ирины Костылевой со своей дочерью. Но и это было еще не все. Тренировавшая Елену Елизавета Нугуманова рассказала про случай, когда Ирина ударила дочь в живот, после чего даже вызвали полицию.

Мать фигуристки критиковала работу тренерского штаба, а после неудачного выступления дочери заявила, что совместная работа с Плющенко обернулась «полным фиаско на льду». Сам тренер называл поведение Ирины недопустимым и даже обращался к детскому омбудсмену с жалобой на ее поведение. В числе претензий он называл оскорбления в адрес тренеров и других спортсменов, вмешательство в тренировочный процесс и публичные обвинения в адрес академии. Это были заявления самого Плющенко, а не установленные судом факты, но масштаб конфликта уже тогда был понятен.

Казалось, после ухода к Софье Федченко в академию «Триумф» семья наконец получит возможность начать с чистого листа и уже наученная на прошлых конфликтах постарается подкорректировать свою модель поведения – станут хоть немного более кроткими. Смешно, но период «смирения» продлилось всего 19 дней. Уже 8 января 2026 года Елена вернулась к Плющенко. Софья Федченко же, судя по высказываниям, была только рада закончить этот союз. Плющенко же тогда в своем Telegram-канале написал: «Ради Лены, и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив». Он признавал, что впереди много работы, но был готов снова принять спортсменку, несмотря на предыдущие разногласия. Казалось, интересы талантливой девочки наконец перевесили обиды взрослых.

Однако второй шанс закончился тем же самым. Кажется, это все больше напоминает сериал «Остаться в живых», где с каждым сезоном появлялись все новые конфликты и загадки, но никаких ответов не давалось – эффект бесконечного ада.

Фото: соцсети Ирины Костылевой

Смена наставника не меняла сценария: сначала недовольство, затем публичные обвинения, а после — разрыв. Более того, Наталья Бестемьянова уже сейчас рассуждает, что в конечном итоге Костылева вновь окажется в «Ангелах Плющенко». Ну не абсурд ли?

Нынешний уход нельзя рассматривать как очередное неудачное совпадение. За ним стоит уже устойчивая закономерность. Январский переход к Федченко стал для 14-летней Костылевой уже восьмой сменой тренера или школы за короткую карьеру, теперь же предстоит уже девятый переход.

Кто возьмет Костылеву? Талант может не пережить материнского контроля

Талант и потенциал Елены сомнений не вызывает ни у кого. Она дважды становилась чемпионкой России среди юниоров, владеет сложнейшими элементами ультра-си и еще недавно считалась одной из главных надежд российского женского одиночного катания. Но в нынешнем сезоне фигуристка так и не вышла на старт: травма ноги сорвала планы на международную юниорскую серию Гран-при, а затем проблемы со здоровьем продолжили мешать тренировкам. Теперь к физическому восстановлению добавилась потеря тренера.

Планы Ирины на ближайшее время выглядят особенно тревожно. В социальных сетях она заявила, что дочь будет восстанавливаться в Воронеже под ее руководством, а к новому тренеру семья обратится только тогда, когда Елена будет готова к прыжкам. По сути, мать намерена сама контролировать подготовку спортсменки в период, когда ей особенно необходимы грамотная медицинская реабилитация и профессиональный тренерский контроль. При этом ни нового наставника, ни конкретного срока возвращения на лед пока нет.

Александр Жулин уже высказался о перспективах фигуристки предельно жестко. В комментарии РИА Новости Спорт он заявил:

«Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде». Жулин считает, что серьезные специалисты вряд ли захотят связываться с семьей, зная историю предыдущих конфликтов. Оценка резкая, но ее нельзя назвать беспочвенной: тренеры, которые уже работали с Еленой, публично рассказывали о сложностях взаимодействия с Ириной, а нынешнее расставание с Плющенко стало вторым за сравнительно короткий срок.

Отдельный вопрос — психологическая модель, сложившаяся внутри семьи. В подобных историях часто звучит версия, что родитель пытается реализовать через ребенка собственные несбывшиеся амбиции. Но утверждать, что дело с Ириной Костылевой обстоит именно так, без профессиональной оценки было бы спекуляцией. Гораздо важнее то, что видно публично: мать очевидно излишне вовлечена во все стороны карьеры дочери, регулярно комментирует решения тренеров, спорит с ними, выносит внутренние разногласия на всеобщее обсуждение и зачастую именно она становится главным голосом семьи. Елена же остается в тени этих заявлений — хотя именно ей нужно выходить на лед и отвечать за результат.

В детском спорте родительская поддержка естественно нужна, но она не должна подменять собой работу тренера и лишать ребенка возможности самостоятельно выстраивать отношения с тренерами. Ирина Костылева же заполняет собой все пространство дочери вокруг, заменяя ей тренеров и подруг.

Фото: соцсети Ирины Костылевой

Когда каждая тренерская претензия превращается в публичную войну, а любой разрыв сопровождается громкими обвинениями, следующий наставник очевидно будет думать не только о способностях спортсменки, но и о том, с какими последствиями ему придется столкнуться и в какой атмосфере работать. Так что талант Елены перестает быть единственным аргументом.

Поэтому главный риск для Костылевой сегодня — не отчисление из «Ангелов Плющенко» само по себе. В 15 лет карьеру еще можно перезапустить: восстановить здоровье, найти нового наставника и вернуться на соревнования. Но для этого придется изменить саму модель взаимодействия с тренерским штабом. Если каждый следующий специалист будет вынужден работать не только с фигуристкой, но и с постоянными публичными претензиями ее матери, круг замкнется снова.

Елену действительно жалко: за скандалами взрослых легко забыть, что речь идет о двукратной чемпионке России, которая могла бы бороться за самые высокие места. Но одного таланта недостаточно, когда вместо стабильных тренировок спортсменка получает очередную смену школы, травму и новую волну разбирательств. И сейчас вопрос уже не в том, простит ли Плющенко семью в третий раз. Вопрос в том, сможет ли Ирина хотя бы на этот раз отойти на второй план и позволить дочери строить собственную карьеру.