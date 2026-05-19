«Даже позывной связан с талисманом»: боец СВО рассказал о фронтовых приметах
В Нижнекамске продолжается акция по сбору чебурашек для участников специальной военной операции. Игрушки, которые бойцы носят с собой как талисманы, приносят волонтеры, школьники и жители города.
В пункт сбора гуманитарной помощи представители СТОС 12-го и 13-го микрорайонов передали сразу 50 чебурашек. Игрушки закупили на средства, собранные жителями. Брелоки с изображением известного персонажа отправятся на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом.
Как рассказал председатель СТОС микрорайонов №12 и №13 Артём Демидов, внешний вид талисманов продумывали специально для бойцов.
«Дизайн чебурашек продумывали авторы, единственное, что мы попросили — сделать нашивку Z и флаг России соответственно. Была возможность заказать чебурашек с брелком и без брелка, мы с брелком заказали, потому что бойцы вешают их на рюкзаки», — отметил он.
О том, насколько сильна вера в талисманы на передовой, рассказал военнослужащий с позывным Велес. По его словам, практически у каждого бойца есть предмет, который напоминает о доме и помогает сохранять внутреннюю уверенность.
«У меня даже позывной не просто так появился. У меня есть печать Велеса, я как сувенир когда-то ее взял и носил еще до СВО. А потом, когда поехал добровольцем, взял себе позывной “Велес”. Получается, даже позывной связан с талисманом», — поделился военнослужащий.
Для многих бойцов особым талисманом становятся и письма детей. Ученики лицея №37 передали в пункт сбора десятки посланий от нижнекамцев. Их собирали во время акции «Письмо солдату», прошедшей в День Победы в сквере Лемаева.
«Мы проводили акцию “Письмо солдату”. Жители микрорайона, ребята писали добрые письма, которые поддерживают наших бойцов и помогают им в трудные минуты», — рассказал ученик лицея №37 Арсений Кагарманов.
Акцию по сбору чебурашек инициировала волонтерская группа «Добрые сердца». По словам ее руководителя Лариса Орлова, игрушки на фронте сейчас особенно востребованы.
«Призываем всех жителей подключиться к этой акции. Можно связать, можно сшить. Мы будем рады любой помощи. На сегодняшний день нам нужно 900 чебурашек. Сейчас пошли контрактники, и каждому вместе с необходимыми вещами мы дарим чебурашку. Они очень довольны», — рассказала Орлова.
Принести приобретенные или сделанные своими руками игрушки можно в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: улица Химиков, 72б.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой