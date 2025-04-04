«Даже один вражеский самолет мог наделать беды»: ветеран о том, как защищала нефть в Баку

Сусанне Ивановне Тереховой 100 лет. Сразу после школьного выпускного, узнав, что началась война, она записалась на фронт добровольцем. Служила в Баку – их часть оберегала драгоценную для фронта нефть. О своем боевом пути ветеран Великой Отечественной войны рассказала «Татар-информу».





Сусанна Ивановна Терехова – ветеран Великой Отечественной войны, в этом году она отметила свой 101-й день рождения

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Бабушка мне рассказала, что началась война»

Сусанна Ивановна Терехова – ветеран Великой Отечественной войны, в этом году она отметила свой 101-й день рождения. Сусанна Ивановна родилась 18 января 1924 года в селе Капустин Яр Владимирского района Астраханской области. Ее отец был агрономом, а мать – учителем.

«Мой дед был кубанским казаком. Папа до революции учился на агронома. С мамой встретился в церковном хоре, где оба пели. У мамы был красивый голос – колоратурное сопрано, но для себя она выбрала профессию учительницы. Это была самая уважаемая профессия», – рассказала она.

Дед Сусанны Ивановны (слева внизу) Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

К 1941 году семья Сусанны Ивановны жила в селе Белое Красногвардейского района Адыгеи. Ее мама преподавала географию в местной школе, папа, который знал четыре языка, из агрономов тоже перешел в школу – преподавать математику и немецкий.

Родители Сусанны Ивановны Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

Дочь Сусанны Ивановны отметила интересный факт – школа, о которой идет речь, была построена руками и на средства жителей села Белое, на сегодня этому учебному заведению больше 110 лет.

В июне 1941 года у 17-летней Сусанны Ивановны был выпускной вечер. Она вспоминает, что с другом они собирались поехать в село Николаевка – один из райцентров Краснодарского края, чтобы сделать фотографию в честь этого знаменательного события. Фотографироваться собирался весь класс, но Сусанна Ивановна с другом выехали на велосипедах чуть раньше, так как там жила ее бабушка.

«Я зашла к бабушке, а она показала мне на радиоприемник и говорит: "Война началась. Молотов сказал"», – вспоминает Сусанна Ивановна.

Сусанна Ивановна с одноклассниками и учителем в селе Белое Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

«Сама записала себя в повестку добровольцем на фронт»

После этого ужасающего известия фотосъемку класса отменили, а Сусанна Ивановна через какое-то время поехала учиться в Краснодар в педагогический институт.

«Война сначала казалась далекой, а уже в сентябре нас, 17-летних студенток, начали привлекать на различные работы. В декабре ходили чистить снег на аэродром. Досталось нам и зажигательные бомбы тушить. Дежурили на крыше – нам выдавали большие щипцы, какие бывают у кузнецов. Этими щипцами нас научили хватать упавшую на крышу зажигательную бомбу и совать ее в бочку с водой, приготовленную заранее. Или засыпать ее песком из ящика. Лопаты, багры – все было под рукой», – вспоминает она.

Общежитие, где жили студенты, было рядом с военкоматом, им поручали разносить по домам повестки.

«В один прекрасный день мы занимались в классе, вдруг открывается дверь и заходит мужчина. Встал и смотрит, а потом говорит: "Мне нужны грамотные люди, которые пишут без ошибок. Вы пойдете в военкомат, напишете заявление, вам выдадут повестки, и в шесть часов – на вокзал". Нам надо было выбрать крепких, рослых парнишек, чтобы предложить им служить в армии. Вечером на вокзале призывников должен был ждать эшелон», – рассказала Сусанна Ивановна.

Повестки, вспоминает Сусанна Ивановна, поручили разносить даже тринадцатилетним мальчишкам, с пояснением, что их отправят не на фронт, а на учебу.

«"Объясните их мамам, – учили нас в военкомате, — что их пошлют в училище в глубь страны, пусть себе прибавят возраст". Южане ведь на вид народ крупный. Набрали целый состав молодежи. Приезжал даже казачий атаман. Он на тот момент был уважаемым неофициальным лидером нашего казачьего края и помогал военкому. Имея на руках бланки повесток, вписала свою фамилию и я. Это было мое собственное решение. Нас было 35 комсомолок-добровольцев. Мы сели в поезд и поехали навстречу судьбе», – вспоминает Сусанна Ивановна.

Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

«Охраняли нефть, которая была жизненно необходима фронту»

По распределению она попала в Баку, ее привезли на Апшеронский полуостров в Азербайджане. Высадили на станции Баладжары и сказали, что она будет зенитчицей, а пушки ее и ребят уже ждут.

«Нам рассказали, что мы будем защищать нефтяные промыслы. Повсюду там были бетонные платформы в Каспийском море, на них стояли качалки. Нефть азербайджанская была самого высокого качества, не требовала очистки, светлая: заливай в бак любого танка или самоходки – и вперед! К нефти рвались немцы, мы должны были их не пустить. Угроза нападения на тот момент была из Ирана и Турции – недружественных нам тогда государств. Там было очень много наших батарей ПВО с пушками, телефонистов и связистов, которые стояли в несколько рядов заслоном. Ближе всех к нефти находились мы», – вспоминает она.

После высадки из поезда старшина повел всех в столовую и в парикмахерскую. У девушек были длинные косы, им было жаль с ними расставаться. Но всех стригли практически налысо.

«Я вышла из парикмахерской и спряталась за дверью. Старшина прибежал: "Ты что? Ведь волосы у тебя отрастут"», – уточнила Сусанна Ивановна.

После бани всем выдали обмундирование. Это была форма, предназначенная для пожарных, фиолетового цвета и очень большого размера – юбка была от щиколоток до подбородка, а огромные ботинки слетали с ног. Тогда Сусанна Ивановна пошла к парторгу: «Ну как? Я похожа на бойца или нет? Я пришла в армию, мне нужна форма», – он ответил ей, что позже все будет.

«Я была и связистом, и санинструктором в одном лице, да еще назначили комсоргом полка. Потом нас распределили по батареям — с каждого КПП приехали старшины. Начали с постройки землянки. Когда стала копать, от жары и с непривычки упала в обморок. Сами рыли землянки и в них жили. Нашим фронтом был тыл, и тыл был фронтом. Но это не значит, что у нас не было военной дисциплины. Мы должны были все время сохранять боевую готовность», – отметила она.

Девушки изучали материальную часть зенитных пулеметов 45-го калибра. Потом поступило новое вооружение, и снова учеба.

«Каждый день я, как санинструктор, проверяла чистоту и порядок в землянках, проверяла одежду – нет ли вшей в швах гимнастерок. Как связист, изучала телефон – если случалась поломка, могла сама отремонтировать. С нами проводили учения, как действовать на местности. Оружия у нас не было, его и на передовой не хватало. И если вдруг нам повстречался бы диверсант, против него у нас был камень за пазухой. Если что, я могла его стукнуть булыжником», – вспоминает она.

Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

«Объявили благодарность за обнаружение самолета фашистов»

В 1942 году обстановка на передовой была очень тяжелой – немцы подступали к Сталинграду, заняли большую часть Северного Кавказа, бомбили Грозный. Тогда рассказывали, что пострадали хранилища с нефтью, и по улицам города текла горящая нефть. Первая ее мысль была о том, а что будет, если фашисты прорвутся к Баку?

«Нефть, как кровь человеку, нужна нашим танкам. Ее везли танкерами через Каспийское море к Астрахани, дальше цистерны с нефтью шли по железной дороге, и даже один прорвавшийся вражеский самолет мог наделать беды – устроить пожар на промыслах. А чего стоит потушить такой пожар! В этот момент Верховное командование обратилось к народам Кавказа с призывом помочь спасти наш общий дом, отстоять Кавказ», – рассказала Сусанна Ивановна.

По ее словам, тогда по всему Кавказу после этого обращения прокатились митинги в поддержку призыва. А батареи стали пополняться молодежью из Грузии, Армении и Азербайджана.

«Их надо было обучать всему – тому, чему только что выучились сами: сборке и разборке оружия, наблюдению за небом, которое мы вели непрерывно со специальных наблюдательных пунктов. Со мной вместе в одном дивизионе и на одной батарее служила моя тезка, а потом и подруга — Сусанна Багдасарова. Она считалась разведчиком – следила в бинокль за небом. Я была рядом, готовая передать сообщение на огневую позицию. Немцев дальше Эльбруса не пропустили, но они были на этой вершине. Помогли нашим войскам жители, знающие эти горы, перевалы и разные тайные тропы», – рассказала она.

А на поддержку обороняющемуся Сталинграду было решено командованием отправить мужчин с батарей вместе с пушками. У солдат забрали все пушки большого калибра, их переправляли на баржах вдоль Каспия, баржи тянули, как бурлаки, к устью Волги.

«Я обнаружила отсутствие пушек на батарее после сна. Просыпаюсь – пушек нет. Осталось нас на батарее четверо: я, Миша, Багдасарова и наш начальник штаба Антонов. Наша зенитка 45-го калибра на тот момент требовала ремонта. И вдруг моя подруга обнаружила в бинокль самолет, услышали шум мотора. Она поняла, что это не наш самолет, сообщила мне, я начинаю передавать об этом всем постам. Самое обидное, что наших пушек нет, а пулемет сломан. Передала на все точки, на нефтяные платформы, на аэродром Кишлы, где были самолеты, объявила тревогу. На перехват пробившемуся самолету взлетели наши летчики, окружили и посадили его в Кишлах», – дополнила Сусанна Ивановна.

После этого начали выяснять, кто первый услышал шум мотора и кто обнаружил вражеский самолет. Наградили Сусанну Багдасарову, Михаила и начальника штаба. Сусанне Ивановне объявили благодарность. Больше до них никто не долетал, но они всегда находились на посту и были в боевой готовности.

Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

«С батюшкой провожала воинов, отправляющихся на борьбу с Японией»

«После 1943 года, когда фашистов уже погнали на запад, ко мне погостить приезжали мама с сестренкой по разрешению военкомата. Она рассказала, как жили в оккупации, о том, что в мае 1942 года в Керчи погиб отец. При передислокации он с документами штаба поднялся на борт корабля, в который попала бомба. Это видели односельчане. Официально он числится без вести пропавшим. Его брат Николай Ефремович также погиб», – вспоминает Сусанна Ивановна.

Как вспоминает дочь Сусанны Ивановны, им рассказали – деда предупреждали, что нельзя идти на корабль, что ему может грозить смертельная опасность, но он не мог не выполнить приказ.

«Нас не отпускали со службы до августа 1945 года. В конце войны я, имея на руках литерный билет на поезд, съездила в Новороссийск. Мы слышали о жестоких боях в том районе, а ведь это не так уж далеко от Краснодара. Этим же литером, в форме и с погонами ефрейтора, я решила съездить, посмотреть Сталинград. Видела разрушенный город, видела землянки, где прятались жители в войну. Набрела на часовенку, захотелось зайти, поклониться святым ликам», – рассказала она.

В то же время батюшка собирался на вокзал провожать воинов, уезжающих воевать с японцами. Сусанна Ивановна пошла с ним, он дал ей листочки с молитвой «Отче наш» и крестики. Сусанна Ивановна передала бойцам и листочки с молитвой, и нательные крестики.

«Меня по голосу узнали парни с нашей батареи – получилось, что я их проводила на войну с Японией. Батюшка читал молитву, я раздавала крестики, объясняла, что Бог один. Так мы ходили с батюшкой от вагона к вагону, пока не обошли весь состав. Писали на бумажке фамилию, имя, отчество и крест – они клали в ее карман. Это была их защита», – дополнила она.

После войны Сусанна Ивановна подала документы в Астраханский рыбный институт, ее приняли. Но узнав из анкеты, что мама во время войны работала в школе на оккупированной территории, в приеме отказали. Маму и всех преподавателей школы с работы выгнали. Тогда Сусанна Ивановна с семьей уехала к родственникам в Саратов, там ей отказали в поступлении в педагогический, тогда она поступила учиться в Саратовский автотранспортный институт.

Институт в Саратове, в котором училась Сусанна Ивановна Терехова Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

После окончания института Сусанна Ивановна по распределению приехала в Казань на завод «Сантехприбор». Она внедряла новые технологии, подавала рацпредложения, вела партийную и общественную работу.

Позже работала на «Точмаше» и «Татказремстрое». Работала инженером по технике безопасности, парторгом, лаборантом по сушке пиломатериалов. Потом перешла на Пороховой завод, где осуществляла контроль за службой безопасности и была парторгом. Проработала до 68 лет, в 1992 году вышла на пенсию. У нее три дочери – Виолетта, Светлана и Людмила.

Фото: из личного архива Сусанны Тереховой

Сусанна Ивановна Терехова награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда», почетным знаком «Фронтовик 1941–1945». Все эти и юбилейные награды для нее очень дороги, ведь они были заработаны упорным трудом.