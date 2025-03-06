«Даже не хочу себя сравнивать с Никулиным». Лямкин о рекорде среди защитников «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин после победного матча с «Автомобилистом» (3:1) поделился эмоциями от своей заброшенной шайбы, благодаря которой он смог побить клубный рекорд «Ак Барса» по набранным очкам среди защитников. У Никиты теперь 42 очка в текущем сезоне.

«Очень приятно, хочу поблагодарить партнеров по команде, которые помогли мне добраться до этой отметки. Рад, но двигаемся дальше. У нас другие цели.

Следил ли за Никулиным в детстве? Конечно. Илья – именитый игрок, один из величайших хоккеистов нашей лиги. Играл против него, когда он выступал за «Динамо». Мастер, даже не хочу себя с ним сравнивать», – сказал Лямкин.

Также защитник не смог объяснить, почему так часто по ходу игры оказывался у чужих ворот.

«Честно, даже не знаю, как я там оказался. Как-то там очутился, рад этому».

Никита Лямкин побил рекорд защитника «Ак Барса и обладателя Кубка Гагарина в его составе Ильи Никулина. У защитника был 41 набранный балл в сезоне 2008/2009.