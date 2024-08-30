«Даже не представляли, что здесь будет столько детей»: в Казани открылся парк «Елмай»

«Это один из самых больших детских парков в нашей стране»

Уже с самого утра парк «Елмай» (тат. «Улыбайся», – прим. Т-и) наполнился огромным количеством посетителей. Для детей были организованы мастер-классы и развлекательные мероприятия, а сами они, помимо этого, поспешили испробовать все тематические зоны.

Кроме того, на большой сцене была организована концертная программа по случаю открытия парка и Дня республики. С приветственной речью к юным посетителям «Елмая» и их родителям со сцены обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Когда мы проектировали и строили этот парк, мы не могли представить, что здесь будет столько детей и горожан. Хочу поблагодарить наших дизайнеров, строителей. Еще вчера половина работ здесь не была выполнена, а сегодня уже все готово, - улыбнулся Минниханов. - Хочется поблагодарить и администрацию города. Это довольно дорогой объект. Самое главное, давайте поаплодируем самим детям, ведь если не будет их, таких талантливых и успешных, то и такие парки будут не нужны».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вслед за Раисом РТ выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поздравил жителей города с праздником и поблагодарил Рустама Минниханова за создание парка.

«Для меня большая честь выразить слова благодарности от всех жителей Казани. Уверен, объект будет очень популярен. Это один из самых больших детских парков в нашей стране, здесь установлено уникальное оборудование и большая сцена, где будут выступать коллективы нашей республики», - заявил Метшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парк посвящен изучению реки Казанки

Река стала главным вдохновителем для дизайнеров парка. Все его зоны посвящены изучению флоры и фауны Казанки. Даже пешеходные дорожки выполнены в форме ее изгибов.

«Огромная команда, которая работала над воплощением идеи появления пространства, от и до созданного для детей и их родителей, позаботилась о том, чтобы парк полностью изменил облик территории, на которой расположен, оживил ее. Но главное – парк получился таким красивым и «природным» благодаря самой Казанке, ведь при проектировании мы вдохновлялись именно ею», - рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Елмай» разделен на шесть тематических зон. «Пункт наблюдения» предназначен для самых маленьких. Здесь дети могут узнать ответы на вопросы о прибрежных птицах и задуматься о том, как люди могут заботиться о них.

Зона «Водная детская станция» – условная миниатюра Казанки. Здесь дети изучают строение реки, управляют водоворотами и строят дамбы, постигают законы природы с помощью экспериментов.

Зона «Волны» погружает в мир волновых процессов: движение, вибрация, звук и свет. Игровые элементы дают возможность ощутить на себе эти физические явления. Также эта зона посвящена теме подводной археологии.

Зона «Раскопки» продолжает тему истории и археологии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зоны активной игры «Погружение» и «Течение» позволяют детям получить новый двигательный опыт и навыки, реализовать потребность в движении и выплеснуть энергию. Пространство предлагает игры на башнях, в гротах и тоннелях, на полосе препятствий, в лабиринтах, на горках и качелях.

Особенной популярностью пользуется фонтан

Во время прогулки по парку корреспонденту «Татар-информа» не удалось найти ни одной свободной зоны, чтобы испытать на себе активности парка. Все они были заполнены детьми, которые с интересом изучали природные явления, присущие Казанке. Особенно большое скопление людей можно было увидеть на большом фонтане, где юные казанцы могли освежиться в этот жаркий день.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне очень нравится новый парк. Здесь интересно и много ребят, с которыми можно поиграть. Я уже успела побывать на нескольких аттракционах, а теперь решила искупаться. Хочу пожелать всем жителям города счастья и много-много мороженого», - поделилась впечатлениями юная жительница Казани Камилла.

Большим событием открытие парка стало и для родителей. Здесь их дети могут не только весело провести время, но и узнать много нового.

«Невероятно красивый получился парк, я даже не ожидала. У меня ребенок уже больше часа играет с разными приспособлениями, которые рассказывают о реке. Я даже сама не знала о многом, учимся втроем вместе с сыном и мужем», - рассказала посетительница парка Марина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У парка есть и свои персонажи, сопровождающие детей в их изучении речного мира. Можно встретить выхухоль по имени Нур, информация о которой также размещена на информационных стендах. Ее сопровождают друзья – сова Хика, тритон Кач и рыбка Долька. Их образы разработали студенты КГАСУ вместе со сценаристом и преподавателем художественной студии «Смена Дети» Станиславом Михайловым.

Детский парк «Елмай» реализован в рамках Стратегии развития Казанки, предусматривающей благоустройство 12 парков. Архитектурную концепцию парка разработало МБУ «Институт развития Казани».