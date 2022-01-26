«Даже ложные вызовы отрабатываем как боевые»: ОМОН Казани провел показательные учения

Сегодня свое 75-летие отметила инженерная служба Росгвардии. Подразделения инженерной службы являются одними из самых востребованных и технически оснащенных. В их составе – специалисты самой высокой квалификации – взрывотехники, кинологи и водолазы.

Инженерно-техническое отделение есть и в казанском ОМОНе. На его вооружении – передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс». Это несколько десятков единиц различного оборудования, в том числе приборы для поиска, изучения обнаруженных объектов и блокировки радиосигналов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

В честь праздника инженеры Росгвардии продемонстрировали свои возможности на учениях по обезвреживанию взрывного устройства. По легенде, на улице обнаружили бесхозную коробку, соответствующее сообщение поступило в дежурную часть.

По словам сотрудников отделения, с момента получения сообщения до выезда группы на место проходит, как правило, не более 5-8 минут. В составе каждой группы минимум три человека: сапер, кинолог и взрывотехник. Все необходимое оборудование и экипировка уже находятся в машине.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

По прибытии на место, группа в первую очередь оценивает ситуацию. При необходимости сапер и кинолог надевают специальную экипировку. На этот раз саперу пришлось облачиться в защитный костюм весом более 35 килограмм. В случае непредвиденных обстоятельств, костюм может спасти ему жизнь.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

Затем сапер со специальной техникой направился к подозрительному предмету. Он блокировал радиосигнал, чтобы бомбу нельзя было привести в действие дистанционно. Следом по команде кинолога находку обследовала минно-розыскная собака по кличке Салах. Она буквально «зависла» возле коробки, что означало – внутри взрывчатое вещество.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

После этого к опасной находке вновь направляется сапер, на этот раз со специальным рентген-аппаратом. С помощью этого оборудования коробку просвечивают. Содержимое предмета отображается на экране ноутбука.

Техника показала, что внутри обнаруженной коробки электронные схемы, двигать ее нельзя. Команда оперативно приняла решение – уничтожить опасную находку на месте.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

Для этого к ней в очередной раз направился сапер. С помощью специальной техники опасную находку уничтожили.

«После этого сапер идет, дополнительно осматривает место взрыва, чтобы убедиться, все ли сработало, собрать осколки и предметы, которые остались после взрыва для следственно-оперативной группы. Таков протокол», – рассказал один из участников операции.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

Отметим, что задачи, которые выполняют сотрудники инженерной службы, нередко связаны с риском для жизни. Ведь именно их в первую очередь привлекают при обнаружении подозрительных предметов.

Они проверяют места проведения массовых мероприятий, оборудуют охраняемые объекты инженерно-техническими средствами охраны и организуют их эксплуатацию, обследуют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, выезжают по звонкам о минировании школ, торговых центров и других объектов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

«Последние года два стали очень часто поступать ложные звонки о минировании школ, садиков, торговых центров, административных зданий. Хотя они и ложные, отрабатываем мы эти выезды как боевые. Это занимает очень много времени. Социальные объекты надо осмотреть, убедиться, что опасности ничего не представляет. Пока опасных предметов не находили», – отметил начальник инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии по РТ.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-Информ»

Только в прошлом году сотрудники инженерно-технического отделения казанского ОМОН осуществили более 180 выездов, идентифицировали, изъяли и уничтожили более 2 тысяч единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов.