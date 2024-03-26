«Даже комплект посуды везем»: более ста тонн гуманитарного груза отправили из Казани

Сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное была отправлена гуманитарная помошь, собранная под эгидой «Единой России». Шесть большегрузных машин выехали из республики, в фурах свыше ста тонн груза.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это вторая гуманитарная колонна в этом году. Сегодня одну из машин загружаем здесь, на партийном складе», – рассказал управляющий делами регионального исполкома «Единой России» Андрей Губанов.

В составе гуманитарного груза все необходимое и даже немного больше. Всего на шесть машин приходится 20 тонн картофеля, 20 тонн круп, 6 двухкамерных холодильников, 15 микроволновок, 16 электрических чайников, а также 7,5 тонн питьевой воды.

В состав груза вошел спортинвентарь для оснащения школ. Всего 4 комплекта баскетбольных колец с фермой и щитом, волейбольные стойки и сетки, четыре комплекта ворот для футбола с сетками, 40 гимнастических матов, обручи, скакалки и канаты.

«Сейчас там необходима бытовая техника, людям подключают электричество, воду и газ, жизнь налаживается», – поделился Андрей Губанов.

Нижнекамск для отправки собрал тонну книг и продуктов. Полторы тонны одежды и продуктов передают аксубаевцы, 25 печек – жители Елабуги. ООО «Щебснаб-Казань» на сто тысяч рублей закупило детское питание – на каждую семью из Лисичанска и Рубежного приходится по несколько десяток пачек.

Директор ООО ТК «Сантехстройснаб» из Казани Алексей Прусаков закупил на 70 тысяч рублей все необходимые комплектующие для обновления канализации одного из социальных объектов Лисичанска. Татпотребсоюз отправил две тонны макарон. Три стиральные машины и пять микроволновок передала компания Haier из Челнов, а казанская транспортная компания «Риал-арт» поможет с оснащением офиса местного отделения «Единой России» в Рубежном.

Предприниматель Данияр Максудов из «Первой вентиляционной компании» закупил 35 упаковок подгузников для детей Лисичанска, а также хозтовары, стиральную машину и холодильник для соцобъектов города. Свой вклад в формирование груза внес и глава Федерации карате «Шотокан» из Казани Алексей Кокурин.

«В том числе везем все для обустройства местного отделения Единой России. Даже комплект посуды везем, чтобы 6 человек которые будут там работать, могли делать это с комфортом», – поделился Андрей Губанов.

Подобные гуманитарные грузы от «Единой России» отправляются регулярно. Однако этот справедливо можно назвать особенным, так как одним из грузовиков в составе колонны будет управлять уроженец Луганской области из города Рубежное.