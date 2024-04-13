«Даже физкультуре учат по закону Божьему»: как преподают в православной гимназии Казани

Православная гимназия имени святителя Гурия Казанского находится на улице Туфана Миннуллина в столице РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наша задача – воспитывать людей, обладающих не компетенциями, а знаниями»

Православная гимназия имени святителя Гурия Казанского находится на улице Туфана Миннуллина. По одну сторону от нее ИТ-парк, по другую – Духосошественский храм.

Храм был построен в 30-е годы XVIII века. В годы советской власти его переделали в кукольный театр. Многие казанцы помнят, как маленькими приходили сюда на спектакли. Приходскую школу же сделали административным зданием. В марте 2012 года храм вернули Русской православной церкви, а через год и здание приходской школы решили снова сделать местом обретения знаний.

На входе висит табличка «Русская классическая школа», внутри – интерьеры прошлых веков со стилизованными лестницами, коврами и картинами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас на входе висит табличка «Русская классическая школа», внутри – интерьеры прошлых веков со стилизованными лестницами, коврами и картинами. Но есть и современные элементы дизайна – входная группа, оборудованная по всем правилам безопасности, лифты, современное оборудование в классах и актовом зале.

Мы пришли в гимназию в день открытых дверей для будущих учеников и их родителей. Директор гимназии протоиерей Алексей Чубаков, он же – настоятель Духосошественского храма, говорит, что обучение здесь основано на педагогической методике Константина Ушинского.

«В советское время русское классическое образование было лучшим – именно советский человек полетел первым в космос. Куда же это делось сейчас? У нас не хватает инженерных кадров и других профессионалов в научных областях? Наша программа обучения построена на лучших традициях отечественного образования, на том, что когда-то было забыто. Все это сохранилось в трудах Ушинского», – объясняет протоиерей.

Алексей Чубаков: «Наша программа обучения построена на лучших традициях отечественного образования, на том, что когда-то было забыто» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В гимназии занимаются по учебникам общего образовательного стандарта России и дополнительно используют учебники из программы русской классической школы.

«Основное отличие от других школ – мы не стремимся воспитывать людей, обладающих определенными компетенциями. Наша задача – воспитывать людей, обладающих знаниями. Слово “образование” происходит от слова “образ” – мы говорим о том образе, который Богом заложен в человека», – отметил отец Алексей.

Отдельных духовных и богословских предметов здесь нет, но образовательный процесс здесь построен на праздниках и традициях церковного календаря. Раз в неделю ученики все вместе идут на службу в храм, а старшеклассники поют в церковном хоре.

Здесь носят единую форму, девочки прибирают волосы в косы, ученикам запрещено пользоваться телефонами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не ученика берем в школу, мы берем в школу семью»

В гимназии существуют определенные правила: здесь носят единую форму, девочки прибирают волосы в косы, ученикам запрещено пользоваться телефонами – это часть дисциплины воспитания. А еще каждый учебный день начинается с молитвы – педагоги говорят, что это помогает настроиться на нужный лад.

Принять в гимназию могут не только в первом классе, но ребенок должен догнать программу, которую уже освоили его сверстники. Старшеклассникам в этом плане сложнее – догнать учеников гимназии им практически невозможно.

«Я всегда говорю, что мы не ученика берем в школу, мы берем в школу семью. Потому что если нет понимания и взаимодействия с семьей, если мы будем говорить об одном, а в семье будут жить и говорить по-другому, то на самом деле будет воспитываться человек с двойными стандартами, который будет знать, как нужно жить и как можно жить», – объясняет директор гимназии.

Ученика могут исключить из гимназии – происходит это редко, в таких случаях используют формулировку «не соответствует духу школы».

Обучение основано на педагогической методике Константина Ушинского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Говорить на иностранных языках, пока человек не научится говорить красиво и грамотно на своем родном языке, не стоит»

В комплексе с гимназией работает православный детский сад «Росток», который расположен на улице Зорге.

«Это обычный нормальный детский сад. Программа Ушинского рассчитана и на дошкольное образование. Наши детки учатся читать и писать еще в детском саду. Мы не преподаем им иностранные языки, потому что Ушинский считал, что говорить на иностранных язык до тех пор, пока человек не научится говорить красиво и грамотно на своем родном языке, не стоит», – объяснил директор школы.

Еще одна особенность этого садика – дети изучают отечественную культуру и историю. При садике есть свой храм – раз в неделю дети ходят на литургию, она проходит в укороченном формате, чтобы малыши не уставали. Отец Алексей отметил, что воспитанники сада с нетерпением ждут ее и с удовольствием молятся.

«В гимназии участие в службе рекомендовано всем ученикам. Для нас важно, как часто воспитанник бывает на службе. Но заставить мы никого не можем и видим: в первых рядах у нас стоят младшие ученики, и чем старше, тем их меньше. Понятно, есть момент взросления, проявления своеволия, они говорят: “Где наша свобода? Почему мы должны носить форму, заплетать косы?”», – улыбается директор гимназии.

«Я как-то учителю физкультуры сказал, чтобы он очень внимательно относился к своему предмету, потому что этот предмет можно преподавать как богословский» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Любой предмет можно преподавать как закон Божий»

«Я всегда говорю, что любой предмет можно преподавать как закон Божий и говорить о каких-то важных высоких вещах на любом предмете. Я как-то учителю физкультуры сказал, чтобы он очень внимательно относился к своему предмету, потому что этот предмет можно преподавать как богословский. Апостол Павел говорил: “Вы есть храм живущего в вас Духа Божьего”. То есть человек есть храм. Вот представьте, человек в храме будет матом ругаться? А курить? Вот если ученикам донести, что их тело есть храм и за ним нужно ухаживать, то у них будет совершенно другое отношение к предмету физкультура и к учителю физкультуры», – говорит протоиерей.

Или, например, физика и религия, казалось бы, стоят на разных полюсах, но на самом деле законы, по которым Господь создал этот мир, это и есть законы физики, объясняет отец Алексей.

Экскурсия по гимназии вызвала особое эстетическое удовольствие – в коридорах встречались юные леди с прекрасной осанкой. Приветствуя кого-то, они делают легкий поклон головой. Их форма – длинное темно-синее платье и ажурный воротничок – очень хорошо вписывается в общую атмосферу. Даже первоклашки, хотя их движения еще неловки, стараются быть под стать старшеклассницам. К слову, в начальной школе девочки и мальчики учатся раздельно. Но, несмотря ни на что, это обычные дети, которые могут и побегать по коридорам, и пошуметь.

Заходим на урок – дети пишут пером и чернилами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заходим на урок – дети пишут пером и чернилами. В гимназии пишут исключительно каллиграфическим почерком по специальным прописям. Здесь считают, что когда человек пишет пером, он волей-неволей чередует фазы напряжения и расслабления мышц руки, иначе перо порвет бумагу, напряжение руки сбрасывается и когда перо макают в чернильницу. Второклассница Мария Ермошина на наш вопрос, каково ей писать пером, говорит, что так писать легче.

«Мне очень нравится писать пером, буквы получаются красивее, чем если писать шариковой или гелевой ручкой. В других школах такого нет. Мне друзья из других школ рассказывают, что у них дети, бывает, дерутся, у нас намного спокойнее», – поделилась девочка.

В гимназии пишут исключительно каллиграфическим почерком по специальным прописям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При письме дети кладут на голову мешочек, он помогает держать осанку – если голову наклонить, он падает, и волей-неволей приходится сидеть прямо. Сохранить здоровье спины помогают и специальные парты.

Все кабинеты здесь светлые и уютные за счет разных элементов интерьера, которые дети создают сами на творческих кружках. Искусству здесь тоже уделяют особое внимание.



Класс иностранного языка оборудован партами с проигрывателями и наушниками, чтобы дети могли освоить правильное произношение. Есть и кабинет домоводства – здесь самая настоящая кухня со всей необходимой техникой.

В коридорах встречались юные леди с прекрасной осанкой. Приветствуя кого-то, они делают легкий поклон головой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В классе географии окаменелости, чучела животных и зуб мамонта

Кабинет географии заслуживает особого внимания – повсюду растения, чучела животных и большая коллекция ископаемых, в которую входит даже зуб мамонтенка. Все это собрала преподаватель Елизавета Чубакова, невероятно увлеченная геологией. Она – дочь отца Алексея. Рассказывает, что всегда мечтала стать геологом и преподавать. Она сама собрала коллекцию ископаемых для ребят. А еще она преподает детям керамику.

«У нас есть два образца окаменелых деревьев, палеонтологические находки: отпечатки моллюсков, кристаллы, гипс, найденный недалеко от Казани, камни с углублением, где находился горный хрусталь, он тоже был найден в Татарстане. Изначально я инженер-геолог. Какие-то образцы я собрала во время студенческой практики, какие-то нахожу во время походов», – поделилась Елизавета.

Завершился день открытых дверей выступлением ребят. Младший хор исполнил и духовные, и светские песни. Дети продемонстрировали владение народными инструментами – трещотками, ложками и другими. Старший хор – это дети, поющие на литургиях, – спел песню на сербском языке о Пасхе и на латыни о Божией Матери. Выступили мальчики-старшеклассники, читали поэму «Василий Теркин». Они выходили на сцену в военной форме с автоматами – держались как профессиональные актеры, чем заслужили шквал аплодисментов.