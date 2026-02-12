Даже если выполнить задание мошенников, деньги не вернут: как быть, если поступают угрозы

Сотрудник правоохранительных органов из РТ, исходя из опыта работы, рассказал «Татар-информу», что, толкая людей на совершение преступлений и обещая после этого вернуть им их деньги, никогда не выполняют своего обещания. И никаких исключений из этого не бывает. Поверив мошенникам, человек может лишиться не только денег, но и свободы.





«Жертву постоянно держат в напряжении и запугивают. Доходит до того, что угрожают уголовными делами»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мошенники не возвратят деньги, даже если жертва выполнит задание»

Телефонные мошенники обманывают татарстанцев регулярно – за прошлый год жители республики перечислили аферистам без малого 6 миллиардов рублей. Старики переводят свои накопления, дети – деньги со счетов родителей. Порой, получив деньги от человека, мошенники не успокаиваются – обещая вернуть деньги или шантажируя, они заставляют жертву совершать страшные преступления – террористические акты или диверсии.

«Мошенники чаще всего сегодня действуют с территории Украины. Они практикуют такую тактику – сначала забирают у человека все деньги, а потом шантажируют его и обещают вернуть, если он что-то сожжет, взорвет и так далее. Помните, что мошенники никогда не возвращают украденное! Это лишь предлог», – объяснил «Татар-информу» сотрудник правоохранительных органов из РТ.

Эксперт отметил, что в теории на уловки мошенников может попасться любой человек, но есть еще и категория людей, склонных к этому психологически.

«Жертву постоянно держат в напряжении и запугивают. Доходит до того, что угрожают уголовными делами, якобы человек отправил свои сбережения в качестве пожертвования ВСУ и, чтобы их перехватить и избежать наказания, необходимо назвать код», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Ответственный человек пугается таких обвинений и переводит деньги на счета мошенников. Когда же он осознает, что сделал, объясняет эксперт, мошенники начинают играть и на этом. Обещают ему вернуть все до копейки, если он выполнит задание – подожжет релейный шкаф, телефонную вышку или сфотографирует какой-то промышленный или военный объект.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают: согласившись выполнить задание телефонных мошенников, человек не только никогда не увидит свои сбережения, которые и так уже потерял, но и на долгие годы лишится свободы.

Телефонные мошенники обманывают татарстанцев регулярно – за прошлый год жители республики перечислили аферистам без малого 6 миллиардов рублей Фото: © «Татар-информ»

«Перевели деньги мошенникам? Кладите трубку – дальше будет хуже»

В стрессовой ситуации люди, отдавшие свои деньги аферистам, как правило, ведут себя одинаково – понимая, что лишились своих сбережений, они верят в то, что их можно вернуть.

«Человек в этот момент думает, а почему бы не попробовать, вдруг и правда вернут хотя бы что-то. Этого никогда не происходит – деньги никому не возвращают. Всё, что может получить человек, выполняя поручения аферистов, – это уголовную статью», – рассказал эксперт.

В октябре прошлого года «Татар-информ» рассказывал, что Кировский суд Казани вынес приговор 25-летнему жителю Чувашии. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Парень облил розжигом чужой автомобиль и поджег его – сделал он это, чтобы вернуть переведенные мошенникам деньги. На суде он признался, что верил в их возврат.

Бывает, что вместо выполнения какого-то задания мошенники вербуют человека в курьеры. Он будет забирать деньги у таких же обманутых, как он сам, перевозить их и класть на «безопасные счета». Иногда ему разрешают брать процент с суммы за свои услуги.

Тут важно понимать, напоминают сотрудники правоохранительных органов, что если дотянуться до телефонных мошенников, которые действуют из-за границы, практически невозможно, то их курьеров успешно находят, задерживают и сажают за мошенничество в особо крупном размере.

«Курьер понесет наказание по всей строгости закона. Даже взяв себе всего лишь какой-то процент из денег жертвы, он будет выплачивать всю сумму. А его заграничные курьеры, получив деньги обманутого человека, выйдут сухими из воды», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Единственно верный путь – если мошенники все-таки убедили вас перевести им деньги, необходимо положить трубку и прекратить разговор, дабы не ухудшить свое положение.

«Единственный и лучший вариант – это положить телефонную трубку и обратиться в отдел полиции. Рассказать, что произошла такая ситуация, вы перевели деньги, вам сейчас угрожают, уверяя, что вы помогали СБУ. Необходимо написать заявление и описать всё, что с вами случилось. Только так можно минимизировать последствия», – подытожил он.