Даже Егорян бессильна: кто виноват в российском фиаско на ЧМ по фехтованию

После долгого ожидания российские кудесники шпаги, сабли и рапиры наконец-то отправились на чемпионат мира с флагом и гимном. Но результаты национальной команды в Гонконге, мягко говоря, вышли неудачными. Их скрасила только победа саблиста Павла Граудынь. В чем причина блеклого выступления отечественных фехтовальщиков - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rusfencing.ru

Первое золото в мужской сабле для России за 11 лет

Для того, чтобы лучше понимать размах катастрофы российского фехтования на этом чемпионате мира, давайте сначала поговорим о главном светлом пятне турнира - саблисте Павле Граудынь. Да-да, именно его результатами скорее всего и будет прикрываться федерация - дескать смотрите, золото ведь есть.

Но эта победа сродни чуду. Примерно с такими заголовками вышли все мировые спортивные СМИ. Только вдумайтесь, россиянину всего 19 лет, а это его первый большой международный турнир. Да, вот вам ещё важный штрих в портрет этого парня - его родители: папа - участник Олимпиады 1988 года в беге на 800 метров, мама - призер чемпионатов Европы и мира в беге на 100 метров с барьерами. Видимо, спортивный характер закалился еще с детства.

И на чемпионате мира проявился в самый подходящий момент. Квалификацию Павел преодолел легко. В плей-офф поочередно биты: сначала представитель Узбекистана Алпамис Уракбаев, его россиянин обыграл 15:9. Дальше - китаец Чжэньхао Вэй - 15:7.

Начиная с 1/8, для Граудынь началась тяжелая артиллерия - вот, например, француз Себастьен Патрис (бронзовый призёр Олимпиады в Париже). Это был кажется, самый сложный бой турнира для нашего парня. Но победа - 15:12. Потом две легких победы и финал против корейца До Кен Дона. На секундочку, олимпийского чемпиона 2024 года в командной сабле. Но 19-летнему парню из России и это было ни по чем - 15:9 и первое золото большого турнира в карьере россиянина.

Павел Граудынь Фото: Федерация фехтования России / rusfencing.ru

«Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», - сказал Граудынь «Матч ТВ».

Кстати, подчеркнем, что эта победа стала первой для отечественных мужчин-саблистов на чемпионатах мира за 11 лет. Тогда, в 2015 году лучшим на планете был Алексей Якименко.

Без Великой, но с Егорян, Мартьяновой

А теперь давайте о неудачах, собственно, и поговорим. И начнем со спортсменки, за которую все татарстанские болельщики переживали больше остальных на этом чемпионате мира. Речь, конечно об уроженке Казани, рапиристке Марте Мартьяновой. Но увы, ее путь, и в конечном счете разговор о выступлении сводится к простому и банальному - выбыла на стадии 1/8 финала.

Кстати, проиграла она итальянке Анне Кристино, но с трагичным для россиянки счетом - 5:15. Отметим, что после возвращения российского фехтования, Марта пока не может найти себя на планетарных турнирах - если помните, в прошлом году в Тбилиси остановилась в этих же пределах.

В последний день турнира, сегодня, будут разыграны медали в командной женской рапире. Но скажем прямо, шансов хотя бы на полуфинал у нас очень мало. Ведь тут, как и, например, в биатлоне, потенциал эстафетной четверки, определить легко - по выступлениям в личном первенстве.

Провалили турнир и именитые российские саблистки. Да, в Гонконг они прилетели без Софьи Великой, но с Яной Егорян. Кстати, лучшей из наших здесь в итоге была Анна Михайлова - она дошла до четвертьфинала. Но там увы шансов у нее не было. В соперницах венгерка Сугар Катинка Баттай - двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. А вот прошлогодняя чемпионка мира Егорян сошла еще раньше - в 1/16, проиграла француженке Манон Алити. Увы, не поправили положение российские саблистки и в командном турнире - в 1/8 они уступили украинкам - 44:45.

Фото: Федерация фехтования России / rusfencing.ru

В категорию фиаско отнесем и выступление рапиристов Кирилла Бородачева и Егора Баранникова. Да, парни доползли до четвертьфинала, но на большее их не хватило. Увы, в командном турнире рапиристов тот же эффект.

Худшее выступление под флагом за 10 лет: Мамедов жутко недоволен

И давайте немного о цифрах. Тем более, что они, говорят еще красноречивее, чем сами результаты. Итак, смотрим показатели наших фехтовальщиков с 2016 года – 10 лет. Сразу подчеркиваем, что мы пропустили турниры с 2022 по 2024 год.

А вот, например, в прошлом году в Тбилиси на «нейтральном» чемпионате мира мы выступили лучше, чем сейчас – тогда было золото и два серебра. Также особняком здесь будет турнир 2016 года - там были разыграны медали только в командных видах. Но вот в 2017, 2018, 2019 годах - были полные комплекты. И тогда сборная России ни разу не увозила меньше шести медалей в совокупности.

Можно ли назвать нынешний чемпионат мира провальным для нашей национальной команды? Конечно, да. Нужно.

Ильгар Мамедов Фото: rusfencing.ru

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню - он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас - впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз - в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах.

Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали «улетели». Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», – сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов ТАСС. .

Сделает ли выводы Мамедов (президент федерации фехтования России)? Тоже да. Ведь до Олимпиады, по сути, остался всего один чемпионат мира следующего года. И пока наша сборная вызывает огромные вопросы.