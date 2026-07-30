Даже Егорян бессильна: кто виноват в российском фиаско на ЧМ по фехтованию
«Мы стали слабыми»: почему фехтовальщиков на ЧМ тащит только Граудынь
После долгого ожидания российские кудесники шпаги, сабли и рапиры наконец-то отправились на чемпионат мира с флагом и гимном. Но результаты национальной команды в Гонконге, мягко говоря, вышли неудачными. Их скрасила только победа саблиста Павла Граудынь. В чем причина блеклого выступления отечественных фехтовальщиков - в материале «ТИ-Спорта».
Первое золото в мужской сабле для России за 11 лет
Для того, чтобы лучше понимать размах катастрофы российского фехтования на этом чемпионате мира, давайте сначала поговорим о главном светлом пятне турнира - саблисте Павле Граудынь. Да-да, именно его результатами скорее всего и будет прикрываться федерация - дескать смотрите, золото ведь есть.
Но эта победа сродни чуду. Примерно с такими заголовками вышли все мировые спортивные СМИ. Только вдумайтесь, россиянину всего 19 лет, а это его первый большой международный турнир. Да, вот вам ещё важный штрих в портрет этого парня - его родители: папа - участник Олимпиады 1988 года в беге на 800 метров, мама - призер чемпионатов Европы и мира в беге на 100 метров с барьерами. Видимо, спортивный характер закалился еще с детства.
И на чемпионате мира проявился в самый подходящий момент. Квалификацию Павел преодолел легко. В плей-офф поочередно биты: сначала представитель Узбекистана Алпамис Уракбаев, его россиянин обыграл 15:9. Дальше - китаец Чжэньхао Вэй - 15:7.
Начиная с 1/8, для Граудынь началась тяжелая артиллерия - вот, например, француз Себастьен Патрис (бронзовый призёр Олимпиады в Париже). Это был кажется, самый сложный бой турнира для нашего парня. Но победа - 15:12. Потом две легких победы и финал против корейца До Кен Дона. На секундочку, олимпийского чемпиона 2024 года в командной сабле. Но 19-летнему парню из России и это было ни по чем - 15:9 и первое золото большого турнира в карьере россиянина.
«Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», - сказал Граудынь «Матч ТВ».
Кстати, подчеркнем, что эта победа стала первой для отечественных мужчин-саблистов на чемпионатах мира за 11 лет. Тогда, в 2015 году лучшим на планете был Алексей Якименко.
Без Великой, но с Егорян, Мартьяновой
А теперь давайте о неудачах, собственно, и поговорим. И начнем со спортсменки, за которую все татарстанские болельщики переживали больше остальных на этом чемпионате мира. Речь, конечно об уроженке Казани, рапиристке Марте Мартьяновой. Но увы, ее путь, и в конечном счете разговор о выступлении сводится к простому и банальному - выбыла на стадии 1/8 финала.
Кстати, проиграла она итальянке Анне Кристино, но с трагичным для россиянки счетом - 5:15. Отметим, что после возвращения российского фехтования, Марта пока не может найти себя на планетарных турнирах - если помните, в прошлом году в Тбилиси остановилась в этих же пределах.
В последний день турнира, сегодня, будут разыграны медали в командной женской рапире. Но скажем прямо, шансов хотя бы на полуфинал у нас очень мало. Ведь тут, как и, например, в биатлоне, потенциал эстафетной четверки, определить легко - по выступлениям в личном первенстве.
Провалили турнир и именитые российские саблистки. Да, в Гонконг они прилетели без Софьи Великой, но с Яной Егорян. Кстати, лучшей из наших здесь в итоге была Анна Михайлова - она дошла до четвертьфинала. Но там увы шансов у нее не было. В соперницах венгерка Сугар Катинка Баттай - двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. А вот прошлогодняя чемпионка мира Егорян сошла еще раньше - в 1/16, проиграла француженке Манон Алити. Увы, не поправили положение российские саблистки и в командном турнире - в 1/8 они уступили украинкам - 44:45.
В категорию фиаско отнесем и выступление рапиристов Кирилла Бородачева и Егора Баранникова. Да, парни доползли до четвертьфинала, но на большее их не хватило. Увы, в командном турнире рапиристов тот же эффект.
Худшее выступление под флагом за 10 лет: Мамедов жутко недоволен
И давайте немного о цифрах. Тем более, что они, говорят еще красноречивее, чем сами результаты. Итак, смотрим показатели наших фехтовальщиков с 2016 года – 10 лет. Сразу подчеркиваем, что мы пропустили турниры с 2022 по 2024 год.
А вот, например, в прошлом году в Тбилиси на «нейтральном» чемпионате мира мы выступили лучше, чем сейчас – тогда было золото и два серебра. Также особняком здесь будет турнир 2016 года - там были разыграны медали только в командных видах. Но вот в 2017, 2018, 2019 годах - были полные комплекты. И тогда сборная России ни разу не увозила меньше шести медалей в совокупности.
Можно ли назвать нынешний чемпионат мира провальным для нашей национальной команды? Конечно, да. Нужно.
«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню - он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас - впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз - в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах.
Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали «улетели». Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», – сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов ТАСС. .
Сделает ли выводы Мамедов (президент федерации фехтования России)? Тоже да. Ведь до Олимпиады, по сути, остался всего один чемпионат мира следующего года. И пока наша сборная вызывает огромные вопросы.