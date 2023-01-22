«Даже 100 человек уже важны»: почему в регионах РФ стало меньше татар

По итогам переписи, прошедшей в 2021 году, численность татар в России сократилась почти на 600 тысяч человек. В первой тройке – русские, татары и чеченцы, которые, в отличие от других национальностей, показали прирост.

Численность татар в России сократилась почти на 600 тысяч человек. Таковы результаты последней переписи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В некоторых регионах татарское население сократилось в 1,5-2 раза. Особенно заметна убыль в регионах с традиционно самой многочисленной татарской общиной, а лидерами среди них стали Москва, Челябинская и Свердловская области. Почему возникла такая ситуация, каковы могут быть причины негативных показателей – об этом журналисты «Шэхри Казан» поговорили с активистами и руководителями местных организаций.

«В переписи участвовали не все»

Заместитель руководителя Национально-культурного центра «Дуслар» города Челябинска Регина Мухаметова считает, что многие в анкетах не указали свою национальность как татары. Немало случаев, когда люди целыми семьями не участвовали в переписи.

«Итоги переписи для татар неутешительные. Я считаю, что многие татары не записались татарами. Кто-то вообще проигнорировал перепись, у меня самой среди знакомых много таких примеров», – поделилась она.

Поэтесса, автор песен, активист общины татар Челябинска Оксана Ильюп призналась, что не совсем доверяет статистическим данным – в них могут вкрасться погрешности.

«Статистика – это же самая неточная наука. Я ей не верю. Можно как угодно ее повернуть», – уверена активистка.

«Сложно поверить, что так сильно сократилось число татар»

В Самарской области в 2010 году татарами себя указали 128 тысяч человек, к 2021 году число таких сократилось сразу на 34 тысячи – 94 000.

Редактор региональной татарской газеты «Бердәмлек» и журнала «Самара татарлары» Данияр Сайфиев считает, что на результаты повлияло несколько обстоятельств:

«Перепись пришлась на самый трудный период – разгар пандемии коронавируса. Не могу сказать, что переписчики не ходили по домам, они были. Но люди же закрылись, не хотели пускать домой никого, соблюдали осторожность. Думаю, именно по этой причине многие остались в стороне. Конечно, можно было пройти перепись через портал Госуслуг, но тут надо учесть, что не все им пользуются, там и технические сложности могли возникнуть – не каждый сразу разберется в этих анкетах. Иногда бывают сбои – информация просто могла исчезнуть, мы сами в этом много раз убеждались.

«Итоги переписи для татар неутешительные. Я считаю, что многие татары не записались татарами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также надо учитывать, что в Самарской области 17 тыс. человек не указали свою национальность. Скорее всего, татары среди них тоже есть. Вроде бы не так много, но когда приходится считать поштучно, даже 100 человек уже важны, и из таких “мелочей” может набраться внушительная цифра. Что бы ни было, безусловно, очень тяжело поверить, что число татар сократилось настолько сильно…»

Президент татарского общества «Туган тел» Ильяс Шакуров в отличие от коллег считает результаты переписи вполне ожидаемыми – реальная ситуация действительно удручающая:

«Я думал, будет еще меньше, это еще довольно хорошие цифры. Разве можно получить урожай, когда ты посеял зерно, а не обрабатывал землю, позволил зарасти сорняком? Не сами ли мы виноваты в том, что случилось? В Самаре на татарские мероприятия людей собрать не можем – не идут! У нас ведь еще, хоть и единственная, работает татарская школа. Кому еще из национальностей выпало такое счастье? Разве государство не дает денег на развитие нашей нации? На восстановление старинной мечети выделено около 300 млн рублей, таких примеров я могу привести много. Дело не в государстве, а в нас самих. В исконно татарских деревнях на улице дети говорят на русском. Кто в этом виноват? В первую очередь – родительское воспитание. Конечно, есть и такие семьи, в которых от детей требуют дома говорить только на татарском. Но таких мало. Мы не воспитываем в молодом поколении любовь к языку, традиции не сохраняем, нет развития татарского языка, культуры. Мы дорожим своими национальными ценностями? Не говорите, что никто не ожидал таких цифр, они ожидаемы! Смертность и рождаемость среди татар такая же, как и у других народов. Но если мы сами отчуждаемся от своей же идентичности, то численность наша, конечно, сокращается.

«В молодом поколении нет национального самосознания»

Почти наполовину стало меньше число татар в Нижегородской области – по итогам переписи 2010 года их было 44 тысячи человек, в 2021-м – 26 600 человек.

«Значительную роль сыграло и проведение переписи в электронном виде. Это неудобный формат для старшего поколения» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Главный редактор газеты «Туган як» Олег Андержанов причину видит в равнодушии.

«Цифры действительно заставляют задуматься. У нас в целом по области население сократилось на 191 482 человека (3 310 597 – в 2010 году, 3 119 115 – по итогам переписи 2021 года). При этом 700 тысячх человек не указали свою национальность.

И хотя мы по численности сохраняем второе место после русских (2 448 926), результаты переписи для татар вызывают беспокойство. У нас сокращение 40 процентов. Здесь я главной причиной назвал бы равнодушие, особенно среди молодежи. У них нет национального самосознания. У нас большинство татарских школ закрылись. Лишь в единичных школах есть уроки татарского языка. Вторая очень важная причина – это массовый переезд молодежи в города и их нежелание участвовать в переписи, поскольку они не воспринимают это как что-то важное. Очень много татарской молодежи забирает Москва. В городе они уже не считают татарский язык нужным. Чтобы хорошо сдать экзамены, обосноваться в городе, надо знать русский язык, с татарским далеко не уйдешь, считают они. К сожалению, такого же мнения и их родители», – говорит Олег Андержанов.

«Организация была на низком уровне»

Председатель областной Национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин:

«Организация переписи была на очень низком уровне. Некоторые считают, что из-за пандемии. А мне кажется, что значительную роль сыграло и проведение переписи в электронном виде. Это неудобный формат для старшего поколения, из-за этого они не смогли участвовать в переписи. Еще одно наше упущение – недостаточно активная работа татарских общественных организаций. Надо было больше татар привлекать в качестве переписчиков. Из нашей автономии переписчиками работали четыре человека. И, надо сказать, результаты были хорошие. Но сейчас уже поздно. Дело сделано, сожаления ничего не дадут. Надо в следующую перепись больше соплеменников привлекать в эту работу и заранее к переписи готовиться.

Урбанизация молодого поколения – одна из основных причин сокращения численности татар за последние десять лет, считает Фаниль Мусин, главный редактор газет «Безнең тормыш» и «Якташлар» из Марий Эл.

«16,5 миллиона человек по России не указали свою национальность. Думаю, татары среди них составляют 1-2 миллиона. По нашей республике за десять лет мы недосчитались 9 тысяч татар – 38 тысяч в 2010 году и 29 тысяч в 2021-м. У нас молодежь уезжает в Казань, ассимиляции у нас нет. Но есть межнациональные браки. Если татарка вышла замуж за русского, то их дети обычно записываются как русские», – пояснил Фаниль Мусин.

Урбанизация молодого поколения – одна из основных причин сокращения численности татар за последние десять лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Переключают с татарских мультиков на русские»

Республика Чувашия издавна известна своими крепкими, крупными татарскими селами. Но негативные тенденции не обошли стороной и этот регион. Ассимиляция неумолимо надвигается, и родители практически бессильны перед ней, сокрушается главный редактор газеты «Вакыт» в Чувашии Дина Абельханова.

«С каждой переписью нас становится меньше. В школах дети чаще выбирают не родной татарский, а русский язык. Русский все больше преобладает в нашей жизни. У нас в республике есть очень крепкие в национальном и религиозном плане деревни, и всегда отрадно видеть сильные татарские семьи в Комсомоле, Урмаево, Шыгырдане, Тукаево. Но даже там в последнее время дети постепенно переходят на русский. Здесь и телефоны играют свою роль, и телевизор, и разные сайты с контентом на русском языке. Мы, родители, включаем им татарские передачи, а они обратно переключают на русские», – говорит Дина Абельханова.

«Вышли на второе место по району»

Член Союза писателей Татарстана, поэт, общественный деятель Бардымского района Пермского края Идият Аширов:

«Раньше цифры по Пермскому краю были – 115 554 татарина, в настоящее время нас осталось 92 470 человек. Сокращение сильное. Но есть и радостная новость – в Бардымском районе численность татар выросла! Пока точные цифры хранят в секрете, но по подсчетам получается, что по району татары поднялись на второе место.

Национальное самосознание в спящем состоянии. Раньше в наших школах помимо русского языка и литературы все предметы изучались на татарском языке, а сейчас в гимназии в районном центре татарский язык преподается всего 1-2 часа в неделю, все предметы на русском. Больно оттого, что в нынешнем руководстве практически никого, кто душой радеет за нацию. В районной власти, среди руководителей отдела образования, директоров школ таких нет. Это же тоже одна из причин. Что делать, ситуация такая. Удалось ли переписчикам дойти до каждого жителя – на этот счет у меня тоже есть сомнения.

Представитель Бардымского района Пермского края во Всемирном конгрессе татар Салим Назин:

«Показатели разные. Население самой Республики Татарстан выросло на 5 процентов, а Бардымского района – на 3,7 процента. Это за 10 лет. Еще более приятное для нас изменение – татар в Бардымском районе стало в два раза больше, прирост – 50 процентов. Одновременно сократилось число башкир – с 32 до 16 тысяч человек. Убыль среди татарского населения тоже есть, конечно. Но в ходе последней переписи мы обнаружили противоположное: соотношение среди тюркских народов изменилось. Башкир резко стало меньше. Я считаю это результатом пробуждения самосознания – внуки тех, кто до этого записывался башкиром, осознанно стали татарами – понимая, что они воспитываются в татароязычной среде, в татарской культуре, решили, что полноправно могут считать себя татарами, поэтому и записались татарами».

У лидеров татарской общины Свердловской области много вопросов к качеству проведенной в 2021 году переписи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татары Свердловской области обратились в Росстат

Редактор татарской газеты «Саф чишмә» в Свердловской области Фавия Сафиуллина уверена, что перепись в регионе прошла с нарушениями и результаты необходимо изучить более пристально.

«Я знаю только то, что перепись не проводилась должным образом. В 2002 году переписчики заходили буквально в каждый дом. Подробно расспрашивали каждого и тщательно заполняли каждый пункт анкеты. В 2010 году тоже в дома заходили еще. А сейчас уже ситуация изменилась – все в добровольном режиме. Мол, зайдите на Госуслуги и заполните анкету. У кого ни спрашивала – домой к ним никто не приходил. В дни переписи я сама всем знакомым говорила: “Ну что, прошли перепись? Давайте зайдем в Госуслуги, заполним, не забудьте это сделать” и так далее. Мы побывали в 22 деревнях, говорили с жителями, разъяснили, и люди записались татарами. А во многих регионах было не так. В итоге кто-то забыл пройти перепись, или не придал значения, или сослались на занятость и не нашли время. Росстат недостающую информацию все равно берет в управлениях ЗАГС. Они и так знают точное число жителей в стране. Просто данные по национальности остаются неучтенными», – говорит Фавия Сафиуллина. – Думаю, электронный формат переписи тоже помешал получению достоверной информации, тем более он позволяет при желании изменить эти данные. У кого-то не было ни настроения, ни времени, ни желания зайти в Госуслуги и заполнить эту анкету. У многих наверняка и возможности не было», – говорит она.

Таким образом, у лидеров татарской общины Свердловской области много вопросов к качеству проведенной в 2021 году переписи и их не устраивают ее результаты. Поэтому областная татарская организация направила в Росстат обращение с просьбой разъяснить ситуацию.

«Попросили предоставить национальный состав по каждому населенному пункту. Ответа пока не получили. Мы хотим сравнить участки, где много татарских сел, более высокая численность татар. Вообще наша цифра, наши потери просто ужасающие. У нас недостача по татарам – около 50 тысяч человек. Может быть, после пандемии нас стало меньше на 7-8 тысяч. Но никак не 50 тысяч, татары никуда не уехали. Результаты переписи не отображают действительность», – заявила Фавия ханум Сафиуллина.