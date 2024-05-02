«Дают дополнительные силы в бою»: боец СВО поблагодарил мензелинскую школьницу за письмо

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

Прибывший в отпуск участник специальной военной операции Алексей Ильин приехал в мензелинскую гимназию и встретился с Камилей Фарраховой. Боец поблагодарил школьницу за адресованные ему строки.

Письма со словами благодарности и поддержки учащиеся гимназии отправили участникам спецоперации еще накануне Дня защитника Отечества вместе с шефской помощью.

Десятиклассница Камиля, когда писала письмо, не знала, кто его будет читать, и уж совершенно точно не предполагала, что через пару месяцев встретится с человеком, который его получил.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

«Спасибо за письмо. За добрые, искренние пожелания, за поддержку. И дальше продолжайте писать письма. Они нам помогают, вдохновляют, дают нам дополнительные силы в бою. Когда мы их читаем, понимаем, для чего мы всё это делаем», — сказал военнослужащий, обращаясь к учащимся гимназии.

На встречу к девушке военнослужащий СВО пришел не с пустыми руками — он принес ей подарок. Затем учащиеся гимназии высказали свои пожелания бойцу и вручили ему георгиевскую ленту, прикрепив ее рядом с медалями.

Фото предоставлено Дифизой Нуриевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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