«Мы их сами испортили»: в соцсетях бурно обсуждают гонорары поп-звезд за сабантуи

Отгремели Сабантуи в райцентрах и селах Татарстана. Артисты эстрады стали «эпицентром» татарского национального праздника

Фото: © «Татар-информ»

Ценник начинается в районе 40 тысяч и заканчивается 700 тысячами рублей.

Отгремели сабантуи в райцентрах и селах Татарстана. Народ от души веселился, встретился с родными и друзьями, а в тех селах, где хозяева состоятельней, да спонсоры побогаче, народ посмотрел ко всему прочему и концерты популярных артистов. А те, в чьи села артисты не приехали, расселись по своим автомобилям и поспешили туда, где «сегодня выступает Известный артист… !». Например, на выходных многие мои знакомые из Челнов вместе с родителями, братьями-сестрами, сватами и святьями уехали на Сабантуй в село Бизяки Менделеевского района. Потому как у них спонсор богатый – раскошелился на самого Салавата Фатхетдинова.

Артисты эстрады стали «эпицентром» татарского национального праздника. Да и народ к такому привык – ближе к лету тут и там начинается обсуждение приглашенных на Сабантуй артистов. Артисты тоже знают прикормленные места – нужно успеть за несколько дней сабантуев посетить как можно больше праздничных мероприятий. Стоит отметить, что ценник представителей эстрады заставляет многих потерять дар речи. Ценник начинается в районе 40 тысяч и заканчивается 700 тысячами рублей.

В этом году корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» расспросила глав сельских поселений о том, во сколько им обошлись выступления популярных артистов на сабантуях. К примеру, как следует из данного списка, минимальную цену запросил народный артист Татарстана Расим Низамов – он пел на сабантуях всего за 40 тысяч рублей. Другие согласились скрасить праздник своим присутствием за 50 — 60 тысяч. Некоторые артисты просили от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Самыми дорогими артистами в этом списке значатся Анвар Нургалиев (450 тысяч рублей), Ильсия Бадретдинова (500 тысяч) и Фирдус Тямаев (700 тысяч рублей). В списке еще нет не менее популярных и ожидаемых Гузель Уразовой, Ришата Тухватуллина, а также популярнейшего из популярных Салавата Фатхетдинова.

Те, в чьи села артисты не приехали, едут туда, где «сегодня выступает известный артист…!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подарок сельчанам – собранные по селу полотенца и платки, а этим – полмиллиона»

Как только данный список разошелся по социальным сетям, тут же вызвал резонанс среди читателей. Большинство просто не могли понять, как за несколько часов выступления спонсоры/хозяйства/районы могут выложить певцу 500 — 700 тысяч рублей, свое недоумение они выразили в комментариях. Корреспондент «Татар-информа» изучил мнение народа в социальной сети «ВКонтакте» в таких группах, как «Язмыш», «Бергә күңелле», «Буа кызлары» и другие.

Гульфия Фатхуллова: «Чем платить столько денег артистам, пусть лучше отправляют в помощь нашим парням, участвующим в СВО»;

Ильсияр Гиниятова-Шамсутдинова: «Ладно бы сами спели, так они ведь под фонограмму рот открывают. Бессовестные. Откуда у сельсоветов такие деньги!»;

Альфинур Насрутдинова: «Подарок сельчанам – собранные по селу полотенца и платки, а этим – полмиллиона. Конечно, они потом дома в Казани строят…»;

Зуфар Нургалиев: «Когда есть дающие, берущие найдутся. Мы их сами испортили, они сейчас все “манией величия” болеют. Очень опасная болезнь, человек себя богом начинает считать. Врачи здесь бессильны, вылечить может лишь народ, перестав ходить на их концерты. Они тут же на землю спустятся»;

Миляуша Гиззатуллина: «Рыбнослободские богатые, Тямая пригласили. Народ, мы сами виноваты, первым делом ведь интересуемся “кто из артистов приедет”. Самодеятельным артистам не рады»;

Юлия Шарафутдинова: «Нет предела жадности. Знаете артистов, которые в свое село приедут и бесплатно споют? Вот такой у меня вопрос. Это мое мнение, не пишите плохих слов, я пожилой человек».

Мы не смогли остаться в стороне от столь обсуждаемой темы, и решили выяснить мнение общественности. Адекватны ли цены, запрашиваемые артистами за выступление на сабантуях? Какими суммами должен оплачиваться труд творческих деятелей? Корреспондент узнал мнение самих артистов.

Гульгена Шигапова: «Деньги артистам не собирают с сельчан, их платят спонсоры» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если поют живым голосом, не жалко ни денег, ни аплодисментов»

Журналист газеты «Ватаным Татарстан» Гульгена Шигапова, изучившая цены за выступления артистов, считает, что возможность спонсоров устроить праздник для сельчан достойна похвалы. Но она отмечает, что выступление известных артистов приводит к утере самобытности народного праздника.

«Деньги артистам не собирают с сельчан, их платят спонсоры. Если обеспеченные люди могут позволить себе пригласить высокооплачиваемых артистов, я смотрю на это положительно. В конце концов, Сабантуй отмечается раз в год, и народ в этот день получает возможность душевно отдохнуть.

Мы говорим, что цены дорогие, но, если подумать, эти 700 тысяч Фирдусу нужно поделить на несколько человек. Мне кажется, поделив на каждого члена группы, у него прибыли остается столько же, сколько просят артисты, поющие за 50 — 60 тысяч рублей. А заплатить надо всем – начиная от водителя автомобиля, который привез группу на Сабантуй, и заканчивая звукооператорами.

Что касается артистов, которые запрашивают 150 тысяч рублей… Если певец красиво, своим голосом живьем поет, то почему бы и нет?! Некоторые исполнители поют под фонограмму. Если артист поет вживую, ему не жалко ни денег, ни аплодисментов.

Есть у меня еще одно противоречивое мнение о сабантуях с участием известных артистов: сейчас народ идет на Сабантуй посмотреть на артиста, и не участвует ни в каких играх. Сабантуи теряют смысл, свою красоту. Я, как истинно сельский человек, люблю на Сабантуе соревноваться, играть, общаться с родными, делать настоящий праздник. Если бы у меня была такая возможность, организовала бы Сабантуй по-старинному, своими силами, а деньги спонсоров потратила бы на покупку призов победителям соревнований», – поделилась Шигапова.

«Если считают, что дорого – пусть не приглашают»

Рифат Фаттахов, продюсер:

Если недовольны – пусть не приглашают. У меня нет никаких вопросов к этим артистам. Они ведь не насильно приехали. Каждый имеет право называть свою цену, а согласиться или нет – решает покупатель. Если считают, что дорого – пусть не приглашают.

Лябиб Лерон: «Если мы едем куда-нибудь выступать, нам могут подарить книгу, и мы уезжаем довольные» Фото: © «Татар-информ»

Лябиб Лерон, поэт:

Я частенько сравниваю артистов с писателями. Мы, писатели, с советских времен всюду ходим «за спасибо». Мы радеем на нацию, и принимаем это как должное. Если мы едем куда-нибудь выступать, нам могут подарить книгу, и мы уезжаем довольные. Но ты уезжаешь из дома на 2-3 дня, и твоя семья за это ничего не получает. А ведь мы могли бы потратить это время на творчество.

А артисты с выступлений всегда что-нибудь да привозят. Им даже в годы дефицита что-нибудь давали. А если мы ненароком отпускали словечко, не будет ли чего в качестве гостинца, это становилось поводом для обсуждений.

Наши артисты сейчас стараются походить на певцов российской эстрады, на «Филиппов Киркоровых». Певцов приглашают люди небедные, если они готовы платить – это уже другой вопрос. Но Сабантуй – это все равно национальный праздник. Я не думаю, что артисты приезжают выступать из-за уважения к народу, все равно, все сводится к деньгам. Быть может, артистам стоило бы быть чуточку скромней?!

Сельчане не живут в большом достатке. Поэтому стоило бы войти в их положение, подумать о морально-этической стороне вопроса, не переходить за грань. Это не выступление на банкете у богатых. На сабантуях мы должны проводить национальные соревнования и игры, любоваться талантами села, потому что Сабантуй – это праздник села.

Причина всего этого кроется и в низком уровне национального самосознания. Раньше такого не было. Я, например, на сельский Сабантуй привозил Ханафия Шайдуллина, и он бесплатно пел для сельчан. Было бы замечательно, если бы и в наше время свои артисты районов бесплатно дарили свои песни гостям Сабантуя.

Муршида Киямова: «Я адекватно смотрю на запрашиваемые цены. Умеют просить – молодцы!» Фото: © «Татар-информ»

«Мы сами взрастили дешевую эстраду»

Журналист Муршида Киямова:

Если бы на их концерты не ходили, никто бы не поднялся так высоко. Есть такое выражение – «что посеешь – то и пожнешь». Вот и пришло время «жать», народ сам их взрастил. Без внимания народа они бы не достигли таких высот.

Я адекватно смотрю на запрашиваемые цены. Умеют просить – молодцы! Значит, умеют оценивать свой труд. Не думаю, что с точки зрения певцов, это большие суммы. Ведь тому же самому Тямаеву нужно прокормить огромную команду, он ведь эти 700 тысяч рублей не в свой карман кладет. У Ильсии Бадретдиновой команда тоже какая большая! У артистов прически, макияж, костюмы по несколько тысяч стоят. Песни они тоже покупают, заказывают дорогую аранжировку. Поэтому я не критикую артистов за такие суммы. Человек должен уметь оценивать свой труд. Если бы не платили – они бы столько и не просили. Это мы, журналисты, трудимся за копейки. Не умеем оценивать свою работу.

Народу тоже не пристало комментарии писать – сами взрастили этих певцов. Мы сами взрастили дешевую эстраду, вот они и просят денег больше, чем высокопрофессиональные исполнители.

Эти деньги можно было бы раздать сельским работникам…

Не думаю, что сельских работников обделяют. Колхозов сейчас нет, насколько мне известно, они работают в агрофирмах и получают хорошую заработную плату.

Вот раньше – да, мы бы могли об этом говорить. Наши отцы, например, всю жизнь в колхозе за копейки горбатились. Отец был трактористом, трудился без отдыха и обеда, но их искренне уважали.

«Сабантуй – это душа татарского народа. К сожалению, сегодня национальный праздник – для кого-то способ заработать деньги» Фото: © «Татар-информ»

Я и сейчас вспоминаю со слезами на глазах, как земледельцы ждали Сабантуй. Отец с зимы начинал считать дни до Сабантуя. Потому что для них он считался большим праздником. Сабантуй – это душа татарского народа. К сожалению, сегодня национальный праздник – для кого-то способ заработать деньги. Сабантуй потерял свой смысл, на Сабантуях почти не осталось национальных обычаев, традиций. Сейчас об этом стали говорить, но об этом глобально нужно было думать уже лет 5-6 назад. Мы потеряли национальную самобытность.

В этом году пришли на сельский Сабантуй, смотрим, а там какие-то непристойные игры. Сын Ихтияр говорит: «Хорошую “игру” придумали в год национальных традиций и обычаев». А ведь сабантуи изучены с научной стороны, и у каждого края были свои традиционные игры. Но, к сожалению, сейчас Сабантуй ведет тамада и сельчанам приходится играть в непристойные игры, которые этот ведущий принес с собой со свадеб и корпоративов. Шары надувают пятой точкой… Настолько было больно за этим наблюдать.

Я не против выступлений артистов, если есть возможность заработать, тут уж, как говорил Сталин, будем завидовать, точнее – восхищаться. Представителям каждой профессии, как и артистам, нужно научиться ценить свой труд.

Рифат Салах: «Что же касается народа, если народ способен выплатить артисту такие деньги, это тоже хорошо. Значит, у людей есть средства» Фото: © «Татар-информ»

«Рад, что наши певцы получают такую зарплату»

Рифат Салах, поэт:

Во-первых, я очень рад, что наши певцы получают такую зарплату. Такое «урожайное» время у них случается 1-2 раза в год: на Новый год и Сабантуй. Цены у некоторых исполнителей вполне нормальные. Например, Расим Низамов запросил 40 тысяч рублей, для народного артиста Татарстана это небольшая сумма. А те, кто просит 450 тысяч, хорошо бы, если и поработали на эти 450 тысяч. Одно дело, если артист берет 450 тысяч и поет 1-2 песни, и совсем другое, если за эту цену показывает полноценный концерт.

Есть и другая сторона вопроса. Мы живем в век рыночных отношений, и работа певца очень дорого обходится. Для продвижения тех же самых песен они платят радио и телевидению большие деньги. Я слышал, что даже ротация одной песни на радио обходится более чем в 100 тысяч рублей. О телевидении и говорить не стоит. Это такой бизнес.

Что же касается народа, если народ способен выплатить артисту такие деньги, это тоже хорошо. Значит, у людей есть средства.

Если есть недовольные, значит, народ наконец задумался, это тоже хорошо. Действительно, нужно ли тратить на артистов такие суммы? Но если пригласил артиста, сколько просит – столько и отдаешь. Во-первых, он приезжает не один, а со своей группой, а они тоже не воздухом питаются.

Главное – чтобы не было коррупции, «откаты» чтобы из этих денег не платили.

«У меня есть спонсор, он приглашает»

Мы спросили мнение нескольких глав сельских поселений.

В этом году на Сабантуе в селе Елгабаш Муслюмовского района выступал Филюс Кагиров. Село входит в состав Семяковского сельского поселения. По словам главы сельского поселения Рифаса Садретдинова, к ним каждый год приезжают популярные артисты, потому что спонсор состоятельный.

«У меня есть спонсор, он приглашает (артистов – прим. Т-и). Этот человек родился в Елгабаше, все затраты сам оплачивает, сам платит артистам. Лично мне еще ни разу не приходилось слышать критику. Насколько мне известно, народ после Сабантуя остается довольным. Потому что у нас и подарки достойные, как на районном Сабантуе. Борцам дарят холодильник, телевизор, стиральную машину.

У спонсора свое мнение, он делает так, как ему велит душа. Мы ему очень благодарны. Он не только на Сабантуй приглашает артистов – и без повода устраивает бесплатные концерты певцов. Для него стало традицией радовать сельчан», – рассказал глава сельского поселения.

Стоит отметить, что Рифас Садретдинов очень обеспокоился тем, что с этим вопросом мы обратились именно к нему. И я не стала задавать слишком много вопросов, дабы не испортить их отношения с щедрым спонсором.

«На Сабантуе могли бы и бесплатно спеть»

Глава Атряклинского сельского поселения Мензелинского района Рустэм Газизянов обеспокоен тем, что сабантуи теряют свое национальное ядро.

«Получается, будто праздник устраиваем только ради артистов. Никому их выходки не нравятся, но что поделать… Артисты раз в год на Сабантуй могли бы и бесплатно спеть перед народом. Я так считаю. Эти деньги все равно не отдали бы сельчанам. Ну некрасиво. Все выполняют свою работу на совесть, но ничей труд так не оценивается ведь. Получается, что сабантуи – для артистов, а что для народа?» – сказал он.

Глава одного из сельских поселений не знает, сколько заплатили за выступление Вадима Захарова: «Хозяйство пригласило – хозяйство оплатило» Фото: © «Татар-информ»

У них в этом году выступал певец Вадим Захаров. Глава сельского поселения не знает, сколько ему заплатили. «Сказали, что коммерческая тайна. Хозяйство пригласило – хозяйство оплатило», – ответил он.

К спонсору Атряклинского Сабантуя – коммерческому директору ООО «Заиковский» Салавату Фаттахову — я обратилась с вопросом: «В селах есть свои таланты. Не лучше ли провести Сабантуй своими силами, а эти деньги раздать передовикам хозяйства?».

«Мы и работникам платим, и праздник проводим. Сейчас ведь новый формат, без концерта нет и Сабантуя. И людей наградили, и концерт организовали. Концерт – это часть награды», – ответил он.

В прошлом году в Атрякле выступала Ильсия Бадретдинова.

«Не буду называть цену своих выступлений»

Что обо всем этом думают сами исполнители?

Руслан Кираметдинов:

Певец тратит на свое творчество столько денег! Ничто не достается просто так. Радиостанции нужно платить, чтобы песню услышали люди. Неправильно, что эта тема стала обсуждаться в социальных сетях. Я, например, не называю цену своих выступлений, это очень личное.

Ильдар Хакимов:

Не знаю, кому это важно. Это, как если бы я засунул руку в ваш карман, и посчитал ваши деньги.

На сабантуи, где выступаем мы, всегда собирается много народа. Люди приходят к любимым артистам. К нам подходят пожилые бабушки, обнимают, говорят: «Ильдар, пришли специально на вас посмотреть, можно обнять Гузель (Уразову, его супругу – прим. Т-и)?» – спрашивают они. Они видят нас вживую один раз – на Сабантуе.

Еще есть такой момент. Действительно, на сабантуи без артистов очень тяжело собрать народ.

Ильдар Хакимов: «Мы приезжаем и работаем так, чтобы все остались довольны» Фото: © «Татар-информ»

Есть хозяева, которые платят нам эти деньги. Они согласны на эту сумму. Мы приезжаем и работаем так, чтобы все остались довольны. Согласен, сумма не должна быть баснословной. Может быть, разные артисты просят разные суммы, я не интересовался, но такова моя позиция. Руководитель устраивает для народа праздник, приглашает нас, чтобы порадовать их. Когда они подходят, обнимают и благодарят нас за творчество, мы тоже остаемся довольными.

А вы сами выступали в этом году на Сабантуе?

Конечно, как же Сабантуй без Гузель Уразовой?!

А ваши цены адекватные?

Я озвучил вам свою позицию. Скажем, не должно быть монополии, все должны остаться довольными.

«Кто может платить – платит, но понятие “дружба” для нас тоже существует»

Фирдус Тямаев:

Не ошибусь, если скажу, что я уже года четыре не менял цены на билеты. Где-то может были небольшие скачки, но в целом билеты стоят так же. Что касается сабантуев, в этом году мы выступали на трех. В Рыбную Слободу мы ездили за 100 тысяч рублей, потому что глава района, мой друг Радик прямо сказал: «Фирдус, больше заплатить мы не можем, не мог бы ты выступить у нас?».

В Сабах и Дрожжановском районе заплатили ту сумму, которую мы запросили. В июле от имени Нурлатского района еду выступать в Мордовию. Они заранее предупредили, что у них бюджет 150 — 250 тысяч рублей, больше заплатить не могут. Поэтому не нужно кричать, что Фирдус берет по 700 тысяч за выступление. Кто в состоянии платить – платит, кто не может – понятие «дружба» для нас тоже существует.

Я не могу отвечать за других артистов и за их цены. Лично за себя скажу. На сабантуи с моим участием народ приходит, и я свою работу довожу до конца. Продолжаю благотворительную деятельность. Вот в Сабах передал привет матери от сына, участвующего в СВО. В ближайшие дни для наших парней на СВО закупим еще четыре «Нивы». Эта работа продолжается, но в последнее время перестал писать об этом в социальных сетях.

Нельзя сказать, что артист должен просить ту или иную сумму. У Ильсии своя цена, у Ришата – своя, у Анвара – своя. Если спонсоры могут нас пригласить и заплатить – очень хорошо. Это же их личные средства. Главы районов платят по возможности. Вот я поставил во главу дружбу и съездил в Рыбную Слободу, остались приятные воспоминания. У мамы есть бычки и телята, кто знает, может когда-то и КАМАЗом пшеницы отблагодарят?! (Смеется).

Фирдус Тямаев: «Когда дают – берешь, если не могут заплатить – входишь в положение» Фото: © «Татар-информ»

Поэтому не стоит поднимать шум по этому поводу. Когда дают – берешь, если не могут заплатить – входишь в положение.

Группа у меня большая. Кто нас обсуждает – пусть его сын или дочь придут поработать в мою команду, я же не могу им по 1 тысяче платить. С каждого Сабантуя каждому заплатил не менее 10 тысяч рублей. Они за три дня заработали 30 тысяч. В июне и так концертов нет, а стабильность нужно поддерживать. В моей команде работают 22 человека, много молодежи приходит, я не могу им отказать, человечность еще никто не отменял.

На казанском Сабантуе платят порядка 100 — 150 тысяч рублей. На День республики пришел выступать после операции на ноге (всей группой выступил), на баяне играл. Заплатили от силы тысяч 150… Зарплату для группы я беру обязательно, даже если себе не беру. Эти рыбнослободские 100 тысяч раздал членам своей группы. Главное, я поехал – поддержал друга. Его благодарность, и благодарность жителей района согрели мою душу.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского