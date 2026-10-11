«Даю установку в последний раз»: Кашпировский – кто это был и что это было

Неделю назад скончался Анатолий Кашпировский. Эта смерть стала поводом переосмыслить феномен массового помешательства советских людей на почве его телесеансов. Почему Кашпировского следует считать психотерапевтом, а не экстрасенсом, что он делал в Казани и завершается ли с его уходом эпоха магов и чародеев – в колонке Альберта Бикбова.





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Смерть телезвезды 80-х

В августе 2025-го у Анатолия Кашпировского родилась дочь Элина. Через несколько дней знаменитому психотерапевту исполнилось 86. Он чувствовал себя прекрасно и старался каждую свободную минуту проводить с младенцем. В конце августа 2026 года появилось сообщение об отмене его сентябрьских выступлений. 3 октября он скончался в больнице. Как сообщил директор Кашпировского Сергей Рудых, у него остановилось сердце. По данным других источников, причиной смерти стал рак желчных протоков.

7 октября на прощание с легендой на Троекуровское кладбище пришли десятки гипнотизеров и эзотериков со всей России. На панихиде был замечен известный колдун Иван Кулебякин. К слову, покойный при жизни не жаловал ни колдунов, ни магов, ни экстрасенсов, ни прочих эзотериков. И в некрологах Кашпировского титруют именно как психотерапевта и никак иначе. Гроб из Большого зала Троекуровского кладбища вынесли под аплодисменты родных, коллег, друзей и поклонников.

По словам близких, Кашпировский хотел быть похороненным в Виннице, где он учился и затем работал в психиатрической больнице и где похоронены его родители и дочь Елена. Однако официальное место погребения родственники держат в тайне.

«Хочется, чтобы была о нем светлая память. Я рекомендую родственникам похоронить его втайне. У Вольфа Мессинга на кладбище готовят и заряжают крупы. К Жанне Фриске на могилу приносят крем – его заряжают, чтобы выглядеть свежее и моложе. Для Анатолия Михайловича не хочется такой участи. Сейчас огромное количество мракобесов, которые могут осквернить его могилу», – сказал «Российской газете» телеведущий Никита Турчин, в числе первых прибывший на прощание.

А. Кашпировский в 2022 году Фото: скриншот видео

Психотерапевт, а не экстрасенс

Родился Анатолий Кашпировский 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украины. Отец – украинец, военный, мать – полька. В 1962 году Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал в винницкой психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко. Там он применял методы лечения психических расстройств, основанные на техниках гипноза и внушения.

25 лет работы в психушке – это колоссальнейший опыт наблюдения за поломками человеческой психики. Именно там, в Виннице, и был заложен фундамент того самого «феномена Кашпировского» как гремучего коктейля из невероятно прокачанного дара гипноза, практических познаний в психиатрии и очень продуманного и эффектного публичного образа.

При этом Кашпировский был не только отличным врачом-клиницистом, но и хорошим спортсменом – у него звание мастера спорта СССР по тяжелой атлетике. Такое звание в Союзе можно было получить в том числе за счет высоких морально-волевых качеств. Именно наличие сильной воли спортсмена, которая чувствовалась даже с экрана, позволяло Анатолию Михайловичу быть таким невероятно харизматичным. Интересно, что в 1987 году как психотерапевт он привлекался к работе со сборной СССР по тяжелой атлетике, что дало ему еще и опыт работы с психикой спортсменов самого высокого ранга.

Кашпировский всегда и по праву заявлял, что он дипломированный и опытный врач-психотерапевт первой категории, а слово «экстрасенс» по отношению к себе расценивает как оскорбление. Его очень тяготило отношение к нему не как к врачу, а как к магу-колдуну.

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Путь к телеэфиру

Несмотря на большую врачебную практику, Кашпировскому, чтобы прокормить семью с двумя детьми, приходилось еще и подрабатывать. В 80-е у него появилась «халтурка» – он катался по всей стране с лекциями по линии Всесоюзного общества «Знание», в ходе которых демонстрировал свои опыты. В то время публичные сеансы гипноза были не в диковинку, да и вообще первые гипнотизеры в СССР появились еще на этапе становления государства и зарождения эстрадных выступлений в 20-х. Тот же эстрадный маг Вольф Мессинг чего только не вытворял с помощью гипноза.

С тех пор власти время от времени запрещали применение гипноза на сцене, но ушлые гипнотизеры обходили этот запрет под видом «психологических экспериментов» и демонстрации возможностей человеческого мозга. Да и в целом сеансы публичного гипноза «до Кашпировского» были относительно невинны и вполне оправданно относились к категории эстрадных развлечений для скучающей публики.

Именно Кашпировский сделал из этих сеансов не развлечение, а практику включения или изменения системы саморегуляции организма у зрителей, вплоть до их исцеления в ряде случаев. Украинские власти не могли пройти мимо такого незаурядного явления и дали психотерапевту площадку на местном телевидении. Тогда, в конце 80-х, партийное руководство как УССР, так и Союза считало, что главная задача телевидения в том, чтобы отвлекать народные массы от нарастающих в ходе перестройки проблем.

В 1988 году Кашпировский провел пять телесеансов с гипнозом и массовым целительством на киевском телевидении, во время которых, по его словам, вылечил тысячи детей от энуреза. А во время телемоста Киев – Тбилиси он загипнотизировал женщину по имени Леся Юршова, лежавшую в тбилисской больнице. Ей требовалась операция в брюшной полости, но, будучи гипераллергиком, она отказалась от обычной анестезии.

Естественно, что на такие, по меркам того времени, сенсации клюнули и боссы телевидения СССР. Первый выпуск передачи «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского» на Первой программе Центрального телевидения состоялся вечером воскресенья, 8 октября 1989 года. Тогда и прозвучало его знаменитое «даю установку».

Всего ЦТ показало шесть выпусков «Сеансов», которые завороженно смотрели десятки миллионов советских людей. После этих телепередач Кашпировский стал популярнейшей, буквально культовой фигурой, объектом исступленного поклонения и нездорового интереса для очень и очень многих граждан Советского Союза. Советский народ, один из самых образованных на планете, увидел в нем не обычного врача-психотерапевта, а мага-целителя и даже колдуна.

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Как проходили телесеансы

В октябре 2017 года в издательстве Corpus вышла книга «Могила Ленина: последние дни советской империи» американского журналиста Дэвида Ремника, за которую он в 1994 году получил Пулитцеровскую премию. В ней журналист описал свои ощущения при просмотре легендарных телепередач с Кашпировским.

«На экране возник логотип: «Телесеанс». Затем, одетый во все черное, появился Кашпировский. Взгляд у него был человека под кайфом, челка, как у Брандо в «Юлии Цезаре». Он стал рассказывать о своем методе подключения к «биокомпьютеру» в телах своих «пациентов», о том, что таким способом он избавил «сотни тысяч, возможно, миллионы» людей от опухолей, грыж, болей в сердце. Говорил он, как на пластинке с 16 оборотами в минуту, медленно, низким голосом, словно угрожая…

«Освободите ваш разум от всего, – чревовещал Кашпировский. – Освободите от стремлений и амбиций. Закройте глаза. Дайте выход вашим чувствам – что бы вы ни чувствовали сейчас. У вас будут разные ощущения. Наше молчание – это пауза, пауза без слов. Слова неважны. Здесь нет никакой работы. Это трудно понять, потому что всю жизнь людей учат пониманию. Забудьте обо всем… Слушайте музыку… Не бойтесь процесса, который начинается в вашем организме… Если вы почувствуете движение внутри, не обращайте внимания…»

Похоже, он мог вообще не моргать. У него блестело лицо. Иногда он надолго замолкал – просто смотрел, чуть улыбаясь», – так сообщал об увиденном американский журналист.

Если посмотреть на сеансы Кашпировского беспристрастно, то ничего незаурядного там нет – обычная психотерапевтическая работа, как, например, нынешняя кодировка от алкоголя. Новшество было в телевизионном формате и незаурядной харизме самого доктора, что вкупе давало охват миллионов людей. Понятное дело, что действовало это не на всех зрителей, а на тех, кто имел повышенную внушаемость, но если смотреть в масштабе всесоюзной телеаудитории, то получались колоссальные цифры людей, получивших положительный эффект от такого формата работы психотерапевта.

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«Колдун всея Руси»

Слава, обрушившаяся на Кашпировского после сеансов, была чудовищно велика – ему пришло более миллиона писем и телеграмм от советских людей, в основном с благодарностями. Бабушки писали, что у них дома висят его портреты. Его на полном серьезе стали считать чародеем и колдуном. В провинции бойко продавали открытки с психотерапевтом. В народе появилась масса анекдотов вроде таких: «Анатолий Кашпировский, бреясь у зеркала, случайно вылечил себя от энуреза» или «Дорогой Анатолий Михайлович Кашпировский, спасибо вам огромное. После первого сеанса я почувствовал себя лучше, после второго смог ходить, а после третьего у меня рассосались трупные пятна и шов от вскрытия».

Успех телесеансов породил подражателей. Самый известный случай – телепередачи в конце 80-х с Алланом Чумаком, бывшим журналистом и спортивным комментатором, где он «заряжал» с помощью пассов руками различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д. Кашпировский считал своего коллегу по телеэкрану самым настоящим шарлатаном.

На волне такого всенародного признания он начал гастролировать по стране: собирал концертные залы, заводские площадки, футбольные стадионы. Видео- и аудиокассеты с его выступлениями передавались из рук в руки, видеосалоны и кинотеатры организовывали «вечера Кашпировского», на которых показывали записи телесеансов. В середине 1990-х он переехал в США, где проводил сеансы для русских эмигрантов. В 2014 году снова гастролировал по России. В 2020-м начал проводить «оздоровительные сеансы» онлайн. Прямые эфиры на своем YouTube-канале он вел вплоть до весны 2026 года. Как говорится, не только телевидением жив психотерапевт, но и интернетом.

В 1993 году Кашпировский на волне своей популярности попробовал себя в политике – избрался депутатом Госдумы первого созыва от ЛДПР, но быстро ушел (тем более что и созыв был лишь двухлетний). Еще один интересный политический эпизод – в 1995 году во время террористического акта в Буденновске Кашпировский принимал участие в переговорах с Шамилем Басаевым. Ходили слухи, что он пытался загипнотизировать боевиков, но безуспешно.

Фото: Wikimedia Commons

Кашпировский и Татарстан

Татарстан, как и вся страна, был охвачен феноменом телевизионных сеансов Кашпировского в конце 80-х. В нашей республике у этого психотерапевта было очень много поклонников-фанатов. Разумеется, такую возможность он не мог упустить и приехал в Казань с гастролями в конце 1992 года. На протяжении нескольких дней психотерапевт собирал полный Дворец спорта, что принесло ему очень неплохие деньги. Интересно, что у Дворца спорта на всякий случай дежурили кареты скорой помощи.

Но не только заработанными деньгами запомнилась Анатолию Михайловичу столица Татарстана. Именно здесь 24 декабря 1992 года он женился второй раз – на массажистке, гражданке Чехии Ирине (Иржине). Правда, в 2011 году Кашпировский с ней развелся, после того как она уехала от него в Чехию и не выходила на связь. Такая вот личная история приключилась у него в Казани.

Верую, ибо абсурдно

Грандиозное воздействие Кашпировского на советских и немного постсоветских людей вполне объяснимо – одна из самых образованных, рациональных и атеистических стран мира с самого своего становления была наполнена разного рода суевериями и верой в совершенно дикие для науки идеи и вещи. Апогея распространенность всех этих нелепых суеверий достигла перед распадом СССР в 1991 году. В народе ходили сначала рукописные, а затем и машинописные копии рассказов об НЛО и пришельцах, ведьмах, домовых и остальной нечисти, всевозможные альтернативные версии истории в стиле «Русы против динозавров» и т. п., в которые свято верило чуть ли не большинство представителей советского социума. Ближе к кончине страны эти байки заполонили и СМИ.

Фото: скриншот видео

И в случае с Кашпировским обычные психотерапевтические манипуляции (правда, в телеэфире) советские обыватели восприняли как нечто сверхъестественное. Ну и сам он довольно талантливо сыграл именно на этой наивной вере советских людей в то, что не объясняла или считала чем-то ниже своего достоинства объяснять наука. Кашпировского после обрушившейся на него всесоюзной известности частенько, что называется, заносило – от психотерапии к псевдоцелительству. Ну а кого бы не занесло при такой славе? Было у него впоследствии много разной чуши вроде заочного излечения от коронавируса. Бог ему судья, но пришел он к своей славе именно как врач-психотерапевт.

А так после смерти Кашпировского эпоха экстрасенсов и прочих магов-колдунов никуда не ушла, они продолжают оставаться с нами – в высокорейтинговых телепроектах вроде «Битвы экстрасенсов», в заряжании некоторыми женщинами кремов «на молодость» на могиле Жанны Фриске, в лице сторонников «плоской Земли». Никуда не уходят гадалки и ворожеи, никуда. Покуда жив человек – он будет верить в сверхъестественное, потому что такова природа самой веры. Credo quia absurdum (верую, ибо абсурдно) – так говорили не только во времена Древнего Рима, но и сегодня. И будут говорить завтра.