Давыдов считает, что ЦСКА может уволить Никитина из-за слабых результатов раньше срока

Фото: hclokomotiv.ru

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал пятилетний контракт Игоря Никитина с ЦСКА.

«То, что Никитин уходит из «Локомотива» и возвращается в ЦСКА, — не сюрприз, об этом говорили все последние недели. Другое дело, что вызывает удивление пятилетний срок контракта с ЦСКА.

Во-первых, в нашем хоккее долгосрочные контракты с тренерами не работают, никто не будет долго ждать результата, последний пример – СКА. Во-вторых, речь идёт о ЦСКА, где особые традиции и поражений не терпят. Там самый актуальный пример – Сергей Фёдоров, который выдал два победных сезона, но после первой же осечки потерял свой пост.

Думаю, что эти пять лет – формальность. С таким же успехом могли дать и десять лет. Все должны понимать, что даже один год ЦСКА не ждёт. И в первую очередь это должен понимать Никитин», – передает слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Никитин ранее уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год. С клубом он взял Кубок Гагарина в 2019-м. В сезоне 2020/21 «армейцы» под его руководством дошли до финала плей-офф КХЛ, где уступили «Авангарду» (2-4).

В «Локомотиве» наставник работал с 2021 года. В минувшем сезоне тренер привел «железнодорожников» к их первому Кубку Гагарина. По пути к трофею «железнодорожники» разгромили «Торпедо» (4-0), победили «Авангард» (4-3) и обыграли «Салават Юлаев» (4-1). В решающей стадии «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1).