Давыдов: Гатиятулин перестраивает игру «Ак Барса» и идет по пути Билялетдинова

Фото: ak-bars.ru

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов положительно оценил работу главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

«Мне нравится работа тренера "Ак Барса" Гатиятулина. В начале сезона было видно, что кадровые потери выбивают его из колеи, но он быстро отошёл от жалоб, собрался и начал перестраивать игру команды. В лучших матчах Гатиятулина вижу руку [Зинэтулы] Хайдяровича. Билялетдинов — очень мощный тренер, который всегда строил свои команды с фундамента — с обороны — и надолго. Гатиятулин идёт по этому же пути.

Я так понимаю, что пресса ждёт от него пресс-конференций в стиле Разина. Но это говорит только об одном — плохом вкусе наших журналистов. Тренер должен в первую очередь проявлять себя на льду, а не в зале для пресс-конференций. Почему-то вы этого не понимаете», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.