Давуд Мирзахани: Во время беспорядков в Иране столкнулись с террористическим поведением

Кто стоял за организацией беспорядков в Иране, какие они преследовали цели и какова сейчас обстановка в стране, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.





Давуд Мирзахани: «Документы, записанные разговоры и признания некоторых из задержанных свидетельствуют о том, что приказы вооруженным элементам отдавались напрямую из-за рубежа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто стоит за беспорядками в Иране

– Господин Генеральный консул, мы бы хотели поговорить о недавних протестных акциях в Иране и узнать, как обстоят дела сейчас. С чего все началось?

– Протестные акции с 28 декабря 2025 года по 7 января 2026 года носили абсолютно мирный характер. За этот период не было зарегистрировано ни одной жертвы.

– Почему мирные протесты переросли в беспорядки?

– С 8 января мы стали свидетелями присоединения к протестам организованных и обученных террористических элементов, которые полностью изменили характер событий.

– Какие именно действия предприняли эти люди?

– Они одновременно открыли огонь по полиции, силам безопасности и даже протестующим. Их главной целью было преднамеренное увеличение числа жертв, чтобы подготовить почву для военной интервенции из-за рубежа.

«Организованное поведение схоже с методами ИГИЛ*»

– Располагает ли Иран информацией, подтверждающей роль иностранных сил в руководстве этими действиями?

– Да. Документы, записанные разговоры и признания некоторых из задержанных свидетельствуют о том, что приказы вооруженным элементам отдавались напрямую из-за рубежа. Это была операция, проводившаяся по иностранному руководству с целью спровоцировать военное вмешательство.

– Как бы вы описали уровень насилия в ходе протестов?

– Мы столкнулись с исключительно террористическим поведением, это: сожжение заживо и обезглавливание полицейских, стрельба по раненым и поджигание мечетей, общественных мест и частной собственности. Это организованное поведение схоже с методами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, – прим. ред.).

Интернет в Иране ограничили с началом вооруженной операции

– Почему в Иране отключали интернет?

– Это решение было принято одновременно с началом вооруженной операции, чтобы обрубить канал связи, передачу приказов и согласование действий террористических элементов с зарубежьем. Оно не имело никакого отношения к ограничению права на мирный протест.

– Каковы контекст и рамки этих событий, если мы говорим о внешнеполитических факторах?

– После того как наши зарубежные оппоненты потерпели неудачу в двенадцатидневной войне в прошлом году, была предпринята попытка достичь своих целей, взяв курс на дестабилизацию внутриполитической обстановки в Иране.

«Они видят в сильном, едином, независимом и влиятельном Иране угрозу для своих интересов и собственных планов в Западной Азии» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С 10 января в Иране царит полный мир»

– Какова сейчас обстановка в стране?

– С 10 января в стране царит полный мир, и проблема практически решена.

– Как оцениваете участие внешних сил в этих беспорядках?

– Публичные заявления израильских официальных лиц и СМИ, а также твит Майка Помпео, по сути, являются признанием во вмешательстве внешних сил. Присутствие агентов Моссада и распространение вооружения среди бунтовщиков демонстрируют, что это была организованная из-за рубежа операция.

– Как вы считаете, почему Иран регулярно сталкивается с давлением извне? В чем их мотивация столько внимания и сил уделять Ирану?

– Основной источник враждебности некоторых стран по отношению к Исламской Республике Иран кроется в ориентированном на независимость подходе и решительном сопротивлении Ирана любому виду гегемонии, алчности и вмешательству извне. Они видят в сильном, едином, независимом и влиятельном Иране угрозу для своих интересов и собственных планов в Западной Азии. Именно поэтому они стремятся, прибегая к различным инструментам, таким как политическое давление, экономические санкции, психологическая война, а порой и военные угрозы, превратить Иран из страны независимой в страну, которая бы действовала в соответствии с их интересами. Но до сих пор им это не удалось и никогда не удастся.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации