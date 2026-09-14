«Давно не молился»: Рафис Калимуллин рассказал о пережитом мистическом явлении

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Татарстанский певец Рафис Калимуллин рассказал о мистическом инциденте, который с ним произошёл после возвращения из гастролей в Чувашии. Ночью, когда артист спал, он проснулся от громкого шума, который раздался в доме.

«С верхней полки шкафа упала и разбилась семейная фотография. Раздался очень громкий шум. Вместе с ней упали молитвенники и молитвенный коврик», — сообщил Калимуллин в соцсетях.

Сам исполнитель назвал произошедшее знаком свыше.

«Я давно не молился», — добавил он.