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Общество 14 сентября 2026 16:55

«Давно не молился»: Рафис Калимуллин рассказал о пережитом мистическом явлении

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«Давно не молился»: Рафис Калимуллин рассказал о пережитом мистическом явлении
Фото: © «Татар-информ»

Татарстанский певец Рафис Калимуллин рассказал о мистическом инциденте, который с ним произошёл после возвращения из гастролей в Чувашии. Ночью, когда артист спал, он проснулся от громкого шума, который раздался в доме.

«С верхней полки шкафа упала и разбилась семейная фотография. Раздался очень громкий шум. Вместе с ней упали молитвенники и молитвенный коврик», — сообщил Калимуллин в соцсетях.

Сам исполнитель назвал произошедшее знаком свыше.

«Я давно не молился», — добавил он.

#певец #артисты
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