Давлетшины, семья предпринимателей из Балтасей: Когда делаешь вместе, всё быстрее и проще

Предприниматели из села Шуда Балтасинского района РТ, семья Давлетшиных, на телеканале «ТНВ-Татарстан» рассказали о своей жизни. Давлетшины стали гостями студии в рамках проходящего сегодня 12-часового телемарафона, посвященного завершающемуся Году семьи.

«Я единственный сын у моих родителей, еще и младший, поэтому по традиции остался в родном доме, и в город меня никогда не тянуло. Живем в деревне», — заметил Марат.

Миляуша и Марат Давлетшины выросли в семьях настоящих тружеников. «Мы основали свое крестьянско-фермерское хозяйство, стали работать вместе. Девять лет мы уже одна семья. Работу не разделяем, всё делаем вместе. Получается и быстрее, и проще», — пояснили Давлетшины.

Секрет счастливых отношений в том, чтобы понимать друг-друга, ценить, а проблемы решать путем обсуждения, уступать при необходимости, заявила Миляуша.

В семье Давлетшиных растут два сына и дочь. «Детей мы тоже воспитываем полезными для общества людьми», — отметили они.

Молодые признались, что не жалеют о том, что остались в селе. «Чем старше ты становишься, тем деревня ближе. Если есть желание, руки знают дело, можно работать где угодно», — подчеркнули гости студии.

Гульнар Гарифуллина