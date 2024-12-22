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Давлетшины, семья предпринимателей из Балтасей: Когда делаешь вместе, всё быстрее и проще
Предприниматели из села Шуда Балтасинского района РТ, семья Давлетшиных, на телеканале «ТНВ-Татарстан» рассказали о своей жизни. Давлетшины стали гостями студии в рамках проходящего сегодня 12-часового телемарафона, посвященного завершающемуся Году семьи.
«Я единственный сын у моих родителей, еще и младший, поэтому по традиции остался в родном доме, и в город меня никогда не тянуло. Живем в деревне», — заметил Марат.
Миляуша и Марат Давлетшины выросли в семьях настоящих тружеников. «Мы основали свое крестьянско-фермерское хозяйство, стали работать вместе. Девять лет мы уже одна семья. Работу не разделяем, всё делаем вместе. Получается и быстрее, и проще», — пояснили Давлетшины.
Секрет счастливых отношений в том, чтобы понимать друг-друга, ценить, а проблемы решать путем обсуждения, уступать при необходимости, заявила Миляуша.
В семье Давлетшиных растут два сына и дочь. «Детей мы тоже воспитываем полезными для общества людьми», — отметили они.
Молодые признались, что не жалеют о том, что остались в селе. «Чем старше ты становишься, тем деревня ближе. Если есть желание, руки знают дело, можно работать где угодно», — подчеркнули гости студии.
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