Давлетшин предложил принять татарских писателей Башкортостана в татарстанский союз

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На заседании Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар в казанском ГРК «Корстон». представитель конгресса в Башкортостане Альфред Давлетшин поделился переживаниями соплеменников в соседней республике по поводу отношения Татарстана.

«В Союзе писателей Башкортостана есть отдельная секция татарских писателей. В ней — 68 писателей и поэтов, это наши профессиональные писатели. Этот вопрос поднимался и в прошлом году, и в этом. Было письмо на имя Ркаила Зайдуллы (председателя Союза писателей РТ — прим. Т-и), мы просили автоматически принять 68 писателей в Союз писателей Татарстана. Получили ответ, что такой возможности нет», — описал проблему Давлетшин.

Он предложил донести это предложение от имени «Милли шуры» Союзу писателей Татарстана.

Альфред Давлетшин также сообщил, что на трассе М12 «Восток» будет открыт памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гараеву.

«Памятник будет расположен в Илишевском районе. В прошлом году его односельчане написали письмо руководству Азнакаевского района. Они попросили дать имя героя одной из школ в районе. Ответ пришел с таким смыслом, что личности надо почитать на их родной земле», — заметил Давлетшин.

По его словам, подобный ответ они получили и в вопросе участия Татарстана в инициированном татарами Башкортостана мероприятии.

«В этом году в Чишминском районе проводится фестиваль „Чишмә катыгы” („Чишминский катык”). Мы написали в Муслюмово с просьбой прислать коллектив. Положительного ответа не получили. Почувствовали прохладное отношение. Мы смотрим концерты Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В репертуаре есть песни пензенских, нижегородских, сибирских татар. Не находят никакого отражения песни, танцы татар Уфы и Башкортостана», — констатировал спикер.

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев в ответ заявил, что никакого холодного отношения со стороны Татарстана нет. Он также сообщил, что на начало года у него намечен деловой визит в Башкортостан.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.