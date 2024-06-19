Даванков предложил Колокольцеву создать электросамокатную полицию

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Об этом парламентарий от фракции «Новые люди» написал в обращении к главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости.

По замыслу Даванкова, так называемая «электросамокатная полиция» могла бы патрулировать пешеходные и общественные зоны в Москве и других городах России. Ее основной задачей стал бы оперативный контроль за нарушениями ПДД со стороны водителей СИМ: превышением скорости, игнорированием светофоров и разметки, опасным вождением, в том числе в нетрезвом виде, а также бесконтрольным оставлением электросамокатов на тротуарах и в общественных местах. Кроме того, такое спецподразделение смогло бы выписывать штрафы нарушителям.

Вице-спикер считает целесообразным создание «электросамокатной полиции» по аналогии с уже существующей туристической и водной полицией, деятельность которой сосредоточена на обеспечении правопорядка в определённых сферах.