«Давайте не будем трогать его»: Путин высказался против трат маткапитала на покупку авто

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин не поддержал идею разрешить россиянам приобретать автомобили на средства материнского капитала. Он поручил Кабмину проработать вопрос о введении льгот на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом глава государства сообщил на встрече с жителями города Анадырь. Трансляцию провели в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим Правительство и Минпромторг отдельно проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке. Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала», — сказал Путин.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса в России такая мера уже действовала для поддержки людей и отечественного автопрома и вновь становится актуальна на сегодняшний день.