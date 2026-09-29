«Давай инвестируем!»: АИР поможет промпаркам Татарстана найти новых резидентов

Одних льгот уже недостаточно, чтобы привлечь новое производство: промпаркам нужно учитывать конкретные запросы бизнеса. В АИР Татарстана опробовали новый формат работы, который должен помочь повысить загрузку площадок. Что показала первая встреча и как этот подход планируют развивать – в материале «Татар-информа».





Агентство инвестиционного развития Татарстана сегодня впервые провело встречу инвесторов и представителей промышленных парков республики в новом формате под названием «Давай инвестируем!»

Фото: предоставлено АИР РТ

«Мы попробуем их совместить»

Агентство инвестиционного развития Татарстана сегодня впервые провело встречу инвесторов и представителей промышленных парков республики в новом формате под названием «Давай инвестируем!». По мнению главы АИР РТ Талии Минуллиной, новый формат встреч инвесторов с представителями промышленных парков должен достаточно быстро принести результаты.

«Мы пригласили несколько инвесторов, которые будут рассказывать о том, какие проекты они хотели бы реализовать на территории республики. Мы пригласили несколько промышленных площадок, которые расскажут, есть ли у них свободные мощности. Затем мы попробуем их совместить и войти в переговорный режим – понравятся ли они друг другу», – сказала Минуллина.

Говоря простым языком, новый формат представляет из себя очную встречу, где потенциальные инвесторы по пунктам перечисляют требования к производственной площадке: удобная логистика, необходимые инженерные сети, необходимая площадь и многое другое. А представители промпарков, в свою очередь, говорят, есть ли у них подходящие площадки.

Талия Минуллина: «Новый формат представляет из себя очную встречу, где потенциальные инвесторы по пунктам перечисляют требования к производственной площадке: удобная логистика, необходимые инженерные сети, необходимая площадь и многое другое» Фото: предоставлено АИР РТ

«Мы так или иначе ведем эту работу просто в ручном режиме, а сейчас пробуем это сделать публичнее и, может быть прозрачнее, а оттого и более эффективно», – заявила глава АИР РТ.

По ее словам, такой формат позволит повысить загрузку промышленных площадок в Татарстане. Причем все обсуждение идет в прямом эфире, так что те инвесторы или представители промплощадок, кто не пришел на мероприятие, могут узнать о перспективных промпарках или проектах.

«Получается, как будто бы это еще и образовательный проект. Потому что обычно наши промышленные парки и площадки слушают только себя и выступают перед инвесторами. А сейчас они будут слушать друг друга. И когда ты слышишь своих конкурентов, ты уже понимаешь: ага, значит я, может быть, недостаточно конкурентен по каким-то моментам, и надо это проработать», – добавила Минуллина.

Первыми выступали инвесторы – представители четырех компаний, которые заинтересованы в открытии новых производств именно в Татарстане. Среди них две компании из Китая, одна индийская и одна российская Фото: предоставлено АИР РТ

Первый же проект привлек к себе внимание сразу двух площадок

Первыми выступали инвесторы – представители четырех компаний, которые заинтересованы в открытии новых производств именно в Татарстане. Среди них две компании из Китая, одна индийская и одна российская.

И первый же проект, подразумевающий организацию производства цветной каучуковой крошки, сразу же привлек к себе внимание сразу двух промплощадок Татарстана: промышленного парка «Менделеевск» и камского индустриального парка «Мастер».

Остальные же проекты предъявляли чуть более жесткие требования, из-за чего сразу сказать, есть ли сейчас свободные площадки, им соответствующие, не получилось. Но тем не менее эти проекты также вызвали оживление в рядах представителей промышленных парков Татарстана.

А после инвесторов свои площадки презентовали уже представители промышленных парков, которые подробно рассказали о всех льготах и преференциях, положенных резидентам.

И хотя никакой конкретики, будет ли открыто то или иное производство, не прозвучало, можно было увидеть, что инвесторов заинтересовал ряд площадок республики.

Подводя итоги совещания, Минуллина отметила, что пилотное мероприятие не только оказалось полезным как для инвесторов, так и для промпарков республики, но и позволит в будущем доработать новый формат для большей эффективности Фото: предоставлено АИР РТ

В будущем ориентироваться будут на индивидуальные запросы

Подводя итоги совещания, Минуллина отметила, что пилотное мероприятие не только оказалось полезным как для инвесторов, так и для промпарков республики, но и позволит в будущем доработать новый формат для большей эффективности.

В дальнейшем встречи планируют проводить с учетом индивидуальных запросов инвесторов. Для этого организаторы будут заранее уточнять требования к площадкам и приглашать представителей подходящих промпарков.

Минуллина также отметила, что конкуренция между промышленными площадками растет. Одного рассказа о льготах уже не всегда достаточно, поэтому промпаркам нужно искать новые способы привлечения инвесторов.