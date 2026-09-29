«Давай инвестируем!»: АИР поможет промпаркам Татарстана найти новых резидентов
Как инвесторам из Китая, Индии и России подбирали площадки на первой встрече с представителями промпарков Татарстана
Одних льгот уже недостаточно, чтобы привлечь новое производство: промпаркам нужно учитывать конкретные запросы бизнеса. В АИР Татарстана опробовали новый формат работы, который должен помочь повысить загрузку площадок. Что показала первая встреча и как этот подход планируют развивать – в материале «Татар-информа».
«Мы попробуем их совместить»
Агентство инвестиционного развития Татарстана сегодня впервые провело встречу инвесторов и представителей промышленных парков республики в новом формате под названием «Давай инвестируем!». По мнению главы АИР РТ Талии Минуллиной, новый формат встреч инвесторов с представителями промышленных парков должен достаточно быстро принести результаты.
«Мы пригласили несколько инвесторов, которые будут рассказывать о том, какие проекты они хотели бы реализовать на территории республики. Мы пригласили несколько промышленных площадок, которые расскажут, есть ли у них свободные мощности. Затем мы попробуем их совместить и войти в переговорный режим – понравятся ли они друг другу», – сказала Минуллина.
Говоря простым языком, новый формат представляет из себя очную встречу, где потенциальные инвесторы по пунктам перечисляют требования к производственной площадке: удобная логистика, необходимые инженерные сети, необходимая площадь и многое другое. А представители промпарков, в свою очередь, говорят, есть ли у них подходящие площадки.
«Мы так или иначе ведем эту работу просто в ручном режиме, а сейчас пробуем это сделать публичнее и, может быть прозрачнее, а оттого и более эффективно», – заявила глава АИР РТ.
По ее словам, такой формат позволит повысить загрузку промышленных площадок в Татарстане. Причем все обсуждение идет в прямом эфире, так что те инвесторы или представители промплощадок, кто не пришел на мероприятие, могут узнать о перспективных промпарках или проектах.
«Получается, как будто бы это еще и образовательный проект. Потому что обычно наши промышленные парки и площадки слушают только себя и выступают перед инвесторами. А сейчас они будут слушать друг друга. И когда ты слышишь своих конкурентов, ты уже понимаешь: ага, значит я, может быть, недостаточно конкурентен по каким-то моментам, и надо это проработать», – добавила Минуллина.
Первый же проект привлек к себе внимание сразу двух площадок
Первыми выступали инвесторы – представители четырех компаний, которые заинтересованы в открытии новых производств именно в Татарстане. Среди них две компании из Китая, одна индийская и одна российская.
И первый же проект, подразумевающий организацию производства цветной каучуковой крошки, сразу же привлек к себе внимание сразу двух промплощадок Татарстана: промышленного парка «Менделеевск» и камского индустриального парка «Мастер».
Остальные же проекты предъявляли чуть более жесткие требования, из-за чего сразу сказать, есть ли сейчас свободные площадки, им соответствующие, не получилось. Но тем не менее эти проекты также вызвали оживление в рядах представителей промышленных парков Татарстана.
А после инвесторов свои площадки презентовали уже представители промышленных парков, которые подробно рассказали о всех льготах и преференциях, положенных резидентам.
И хотя никакой конкретики, будет ли открыто то или иное производство, не прозвучало, можно было увидеть, что инвесторов заинтересовал ряд площадок республики.
В будущем ориентироваться будут на индивидуальные запросы
Подводя итоги совещания, Минуллина отметила, что пилотное мероприятие не только оказалось полезным как для инвесторов, так и для промпарков республики, но и позволит в будущем доработать новый формат для большей эффективности.
В дальнейшем встречи планируют проводить с учетом индивидуальных запросов инвесторов. Для этого организаторы будут заранее уточнять требования к площадкам и приглашать представителей подходящих промпарков.
Минуллина также отметила, что конкуренция между промышленными площадками растет. Одного рассказа о льготах уже не всегда достаточно, поэтому промпаркам нужно искать новые способы привлечения инвесторов.