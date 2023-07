«Давай бонус, Уайт»: как Фахретдинов за минуту задушил американца и обратился к главе UFC

«Просто хороший день на работе», – написал Фахретдинов в своем телеграм-канале после боя Фото: t.me/rinatgladiator

Фахретдинов одолел Ли всего за 55 секунд

В преддверии боя Кевин Ли акцентировал внимание на чрезмерно «безопасных» действиях Рината Фахретдинова в октагоне. Американец как бы цеплял татарского спортсмена, проводя ироничную аналогию с Хабибом Нурмагомедовым, побеждавшим исключительно благодаря удушающим приемам. Тем самым Кевин упрекал Рината в незрелищных поединках.

Сам Ли не соревновался два года, и его противостояние с Фахретдиновым должно было показать, что после победоносной схватки с Диего Санчесом он все так же в порядке, как и раньше.

Однако минувшей ночью интрига в бою продержалась недолго. После уверенных побед над Михайлидисом и Баттлом первый татарин в истории промоушена так же уверенно разобрался и с Ли. Третий по счету поединок Рината в UFC снова закончился полной доминацией над соперником.

Фахретдинов уработал американца всего за 55 секунд в первом раунде. В первые полминуты татарский боец запустил мощный джеб в челюсть соперника, а за оставшиеся 20 секунд провел эффектный захват и накинул на шею Кевина «гильотину». Оппонент сопротивлялся как мог, но Ринат сделал все настолько мастерски, что шансов на спасение у Ли просто не было.

«Уайт, new contract and bonus», – обратился боец к главе UFC Дане Уайту Фото: соцсети Рината Фахретдинова

«Давай бонус, Дана! Give me полтишок»

Не сказать, что та насмешка, которую Ли бросил в адрес Фахретдинова до боя, совсем не имеет оснований. В поединке с Баттлом Ринат контролировал его на канвасе почти весь поединок. Тогда он даже установил рекорд промоушена для трехраундных боев, продержав соперника внизу 14 минут и 11 секунд из 15 возможных.

По окончании яркой и быстрой победы над Ли Фахретдинов не стал сдерживать эмоции и был как никогда многословен.

«Не забывайте, что мы новое поколение, мы здесь лучшие бойцы. Кевину большое уважение, он очень сильный боец. Я очень сильно готовился под него, у меня никогда не было такой хорошей подготовки. Тренировался каждый день, смотрел его бои, как он выключил Гиллеспи, и я был мотивирован, очень хотел этого боя.

Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Я могу бить, могу бороться. Все зависит от установки тренера. Надо было выключить [соперника], я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше. Была установка в первом раунде его извозить, а во втором-третьем раунде закончить досрочно», – заявил Ринат после боя.

Кроме того, сразу после выхода в подтрибунное помещение 32-летний татарский боец записал обращение к своим поклонникам, а также к главе UFC Дане Уайту, потребовав у него новый контракт.

«Вот теперь можно выдохнуть. Это была тяжелейшая подготовка. Всем спасибо, кто меня поддерживает. Простой парень здесь! Ну давай бонус, Дана. Give me полтишок. Уайт, Уайт, new contract and bonus», – подшучивал Фахретдинов.

Ринат потихоньку становится весьма заметной фигурой в промоушене Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перформансы татарина в UFC набирают обороты

Ринат Фахретдинов пришел в UFC с внушительной статистикой: 18 побед и одно поражение за всю карьеру. В трех боях он не оставил мокрого места от своих соперников, показав, насколько высоки его потенциал и амбиции. Примечательно, что во всех противостояниях Фахретдинов побеждал единогласным решением судей. Его перформансы в UFC набирают все большие обороты.

Ринат за три боя показал себя спортсменом с сильным характером и профессиональным подходом к делу. Его не выбивают из колеи даже приятельские отношения с будущими соперниками.

Так, например, в ситуации с Кевином Ли было следующее: оба бойца не только исповедуют ислам, но и ходят в одну мечеть в Майами. Но, несмотря на религиозные узы, Фахретдинов оказался довольно безжалостным к Ли в октагоне.

«Неприятно, да. Но UFC не оставили выбора, поэтому мы просто выйдем и сделаем свою работу, никакой грязи нет», – отмечал Фахретдинов еще до боя.

Ринат потихоньку становится весьма заметной фигурой в промоушене. Так что не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями какого-то значительного противостояния с его участием. Вполне возможно, предстоящий бой татарского спортсмена будет даже сопровождаться легкой ноткой скандальности. В лучших традициях UFC.

Видео: телеграм-канал UFC Russia. На анонсе скриншот видео