Dava и Иванушки International представят YAPPY Truck в Казани

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY откроется в Казани 26 июня на территории экстрим-парка «Урам». В этот день на площадке пройдёт масштабный фестиваль, посвященный Дню молодёжи. С 10:00 до 22:00 на территории YAPPY Truck пройдут различные активности с участием звёзд и инфлюенсеров.

Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Казань станет второй остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — оценить мобильную академию контента уже смогли жители Санкт-Петербурга.

Жителей и гостей города ждёт встреча с художниками Максом Ломаком и SlyDog 47, которые продемонстрируют для всех желающих свои таланты в области граффити. Весь день на территории экстрим-парка будут открыты коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола. Любители спортивных ивентов смогут посмотреть профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды «ХелиТаб» и выступление скейтеров SK8 Team.

За музыкальное сопровождение будут отвечать диджеи и звезды российской сцены, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и Иванушки International.

YAPPY Truck поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Бесплатная академия будет путешествовать по российским городам все лето: в начале июля она откроет двери для жителей Нижнего Новгорода, а завершит путешествие в августе в Москве. Для каждого города соцсеть YAPPY подготовила специальную программу: встречи и мастер-классы с инфлюенсерами, танцевальные и музыкальные шоу и конкурсы.

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