Дату выборов депутатов Госсовета РТ назначат на 54-м заседании парламента

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Пятьдесят четвертое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва пройдет сегодня в Казани. На нем депутаты назначат дату выборов в парламент седьмого созыва.

Всего в повестку заседания включено 29 вопросов, в том числе 16 республиканских законопроектов и пять федеральных. Все проекты республиканских законов представлены к первому чтению, в том числе об исполнении бюджетов Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за 2023 год.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный кодекс РТ, и законы о местном самоуправлении, об установлении границ Менделеевского и Нижнекамского районов, о статусе депутата Госсовета РТ, о приватизации государственного имущества, об использовании лесов, о молодежной политике, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, о свободе совести и религиозных объединениях, об образовании.

В первом чтении также депутаты обсудят республиканский законопроект «О народных художественных промыслах».

Помимо этого, парламентарии изберут мировых судей, заслушают отчет о деятельности Счетной палаты РТ и доклады о молодежной политике и программах развития образования в Татарстане.

Правительственный час будет посвящен теме сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в республике.

В этом году истекает срок полномочий Госсовета РТ шестого созыва. Согласно Конституции и Избирательному кодексу Татарстана, выборы депутатов назначаются парламентом республики. Днем голосования должно быть второе воскресенье сентября. Поэтому решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.