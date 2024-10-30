Датское «Огниво» на русский лад: Виталий Хаев о новой киносказке и своем герое Лиходее

Сказочное путешествие

Царь Берендей (Алексей Фаддеев) возвращается из похода с волшебной книгой, которая может вернуть его дочери Дарье (Антонина Бойко) зрение. Однако хитрый Лиходей (Виталий Хаев) со своим «другом» Балалаем (Михаил Трухин) разжигает ложные костры, и ночью корабль с царем разбивается о скалы. Все, что остается от корабля — волшебная книга. Используя ее возможности, Лиходей подчиняет себе царевну Настасью (Ирина Старшенбаум), называет себя новым царем, а царевну Дарью запирает в огниве. К слову, огниво способно исполнить любое желание, но в обмен необходимо пройти его испытание. Чем больше желание, тем тяжелее испытание.

«Для Лиходея царевна — это символ царства. Она досталась ему в наследство вместе со всем королевством, которое он «отжал» при помощи книги. Он стал царем. В нагрузку, простите за современное слово, к царству шла царевна с дочкой. Дочка ему сразу не понравилась, он ее выгнал, несмотря на слепоту. Человек не очень хороший, одно слово — Лиходей», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» актер Виталий Хаев.

Фото: пресс-служба ООО «Синема 16»

Дарью находит пройдоха Иван (Роман Евдокимов), случайно попавший в армию Лиходея. Когда он освобождает Дашу, Ваня задумывает ограбить замок, так как слепая царевна знает в нем все ходы. Оставив Дашу в таверне, Ваня отправляется «на дело», но оказывается в темнице. Чтобы выйти на свободу, Ване необходимо помочь Лиходею найти чернила и перо, без которых книга заклинаний совсем опустеет.

«Лиходей становится глупым и в то же время симпатичным, потому что ему в руки попадает волшебный предмет, который исполняет желания. Не три желания, как у золотой рыбки, а целая книга. И Лиходей настолько глуп, что не знает как этим пользоваться», — рассказал о своем герое Хаев.

Фото: пресс-служба ООО «Синема 16»

В это путешествие Ваня с царевной отправляются на механической лошади Куда-надо, которая неторопливо ведет героев куда надо соответственно. В этом приключении Ваня сталкивается с храбростью и самоотверженностью Дарьи. Кажется, она совсем не понимает, зачем Ваня отправился за чернилами, но Даша убеждена, что солдат не может ее обмануть. После того, как Дарья рискует жизнью, чтобы вызволить Ваню из плена гмуров, герой начинает меняться.

Фантазия на тему русских сказок

Собственно от оригинала здесь осталось лишь огниво и солдат. Да и они уже не те. Многие герои придуманы специально для фильма: царь Берендей (каноничный для русских народных сказок царь), царевна Настасья (по словам художников, вместе с царем — «абсолютные византийцы»), юная царевна Дарья, птицы Алконост и Гамаюн, а также целый город «гмуров» (читай «гномов»). Это безусловно приземлило датскую сказку на русскую почву.

Фото: пресс-служба ООО «Синема 16»

«Я думаю, что к той датской сказке фильм имеет очень отдаленное отношение. Фильм скорее по мотивам или даже навеян датской сказкой. Здесь от сказки только солдат и огниво, все персонажи другие. Мне кажется, и смысл сказки другой», — считает Виталий Хаев.

Режиссер фильма Александр Войтинский заявлял, что это фантазии на тему русских сказок. «Лиходей и Балалай – это интересная пара злодеев, которые пожалеют, что они злодеи, но все кончается довольно неожиданно и непросто», – отмечал он.

Фото: пресс-служба ООО «Синема 16»

«Это могла быть волшебная вилка»

Да, оригинал не отличается глубокой замысловатостью. Прозорливый солдат грабит старуху, проедает все награбленное и разгадывает чудесные свойства огнива. По своему хотению восстанавливает свое финансовое положение и вспоминает про принцессу, которую держат взаперти в родительском замке. При помощи огнива солдат еженощно выкрадывает ее из замка, но, когда его хитрость раскрывается, солдат попадает в тюрьму. Спастись ему помогает огниво: волшебные псы съедают царя, а новым правителем народ избирает прозорливого солдата.

И фильм не является адаптацией датской сказки. Это совсем другая история. Да, здесь есть солдат и кусок кремня. Но, во-первых, Ваня променял свою полосатую робу на солдатскую форму — он не был солдатом с самого начала. Во-вторых, огниво исполняет желания не просто так, и не посредством «сказочных псов». В-третьих, основной замысел двух этих «Огнив» совершенно разный.

Фото: пресс-служба ООО «Синема 16»

«Огниво — это зажигалка, но здесь оно волшебное. С таким же успехом волшебным может стать все, что угодно. В том же жанре могла быть волшебная вилка, и тоже был бы сюжет. Неважно, куда вселяется волшебство. Гансу Андерсену захотелось, чтобы это было огниво», — рассказал Хаев.

«Костюмы тебя очень меняют»

«Не ожидал, что будет так много детей», — признался Хаев, когда вышел к зрителям. После кинопоказа огромное количество вопросов было именно от детей.

Фото: © Никита Федин

Так, Хаев поделился деталями производства картины. Некоторые сцены фильма снимались прямо в Новгородском кремле и в Знаменском подворье. Все эти объекты находятся под защитой ЮНЕСКО.

«Когда ты приходишь туда [съемочную площадку], костюмы тебя очень меняют и декорации, и место, в которых ты находишься. Когда ходишь по таким старым зданиям все равно начинаешь на себя примерять: как тут могли жить люди, как это было, удобно это или неудобно с точки зрения современных квартир, сравниваешь это с собой», — рассказал Хаев.

Фото: © Никита Федин

Юные кинозрители также интересовались, какая роль у Хаева была первой? Актер тут же вспомнил образ хиппи, у которого были длинные волосы — причем свои, отметил актер. Однако называть картину он не стал — «Место на земле» (2001), трагическая и жестокая история, напоминающая художества Ларса фон Триера.

Среди своих самых любимых картин со своим участием Хаев назвал четырехсерийного «Переводчика» об учителе химии, которому в период Великой Отечественной войны приходится помогать врагам. Эта история о преодолении своей внешней слабости. Осознавая свой моральный проступок, учитель становится героем.