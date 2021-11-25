Датский игрок «Рубина» Оливер Абильдгор записал ролик на татарском языке
Датский полузащитник ФК «Рубин» Оливер Абильдгор после первого интервью на русском языке записал ролик, где он говорит на татарском. Он опубликован на официальной странице казанской команды в соцсети Instagram.
Ролик состоит из трех частей. В первой Абильдгор говорит на английском языке, во второй на русском, а в третьей на татарском спрашивает, не нужен ли кому чак-чак, а потом сам его ест.
После матча «Рубин» — «Сочи», где Абильдгор забил один из голов, он попросил журналиста провести интервью на русском языке.