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Спорт
25 ноября 2021  09:22
Арсений Каримов

Датский игрок «Рубина» Оливер Абильдгор записал ролик на татарском языке

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Датский полузащитник ФК «Рубин» Оливер Абильдгор после первого интервью на русском языке записал ролик, где он говорит на татарском. Он опубликован на официальной странице казанской команды в соцсети Instagram.

Ролик состоит из трех частей. В первой Абильдгор говорит на английском языке, во второй на русском, а в третьей на татарском спрашивает, не нужен ли кому чак-чак, а потом сам его ест.

После матча «Рубин» — «Сочи», где Абильдгор забил один из голов, он попросил журналиста провести интервью на русском языке.

#фк рубин
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