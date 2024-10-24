Не датская сказка: Актер Виталий Хаев представит в Казани фильм «Огниво»

Фото: Пресс-служба ООО «Синема 16»

После «По щучьему велению» и «Очевидное невероятное» режисер-сказочник Александр Войтинский возвращается с новой киносказкой — «Огниво». Кинотеатральный релиз картины состоится 24 октября, а 26 октября в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус» пройдет спецзаказ при участии исполнителя роли Лиходея Виталия Хаева.

«Чего только в сказочном царстве не сыщется! Только самого царя нет – и царица вдруг памяти лишилась. Но веселый и хитрый Ваня и в такой ситуации не теряется — ему море по колено. Обвести любого вокруг пальца – запросто! Притвориться солдатом — куда проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво! Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И наш герой принимает бой! А то, кто ж всех спасать будет, если Иван не впряжется!», — сообщает синопсис «Огнива».

Фото: Пресс-служба ООО «Синема 16»

Среди продюсеров «Огнива» — Сергей Сельянов, продюсировавший балабановских «Брата», «Бумер», «Морфий», а также новую сказочную волну — от «Ивана царевича и серого волка» с «Тремя богатырями» до недавнего «По щучьему велению».

«В сказке "По щучьему велению" мы много допридумали. Но здесь еще больше. "Огниво" перенесено на русскую почву. От Андерсена осталось мало. Сказки же не очень длинные, поэтому нам необходимо придумывать что-то еще. Понятно, что к народным сказкам прикасаться кривыми руками - это плохо для кармы. Но если ты это делаешь как-то по-честному, с любовью, если ты в этом купаешься и плывешь свободно, то надо это делать. Сказка все время живет вместе с людьми и меняется по настроению. Известно же, что у всех народов сказки очень кровавые. Особенно скандинавские. Но и наши тоже. Это сейчас Баба Яга у нас смешная, а раньше - не забалуешь. Поэтому придумываем. Стараемся», — считает Сельянов.

Фото: Пресс-служба ООО «Синема 16»

За режиссерским креслом — Александр Войтинский. Он снял одну из самых крепких российских супергеройских картин «Черная молния», работал над «Елками», «Призраком» с Федором Бондарчуком. В этом году у него также вышел сериал «Очевидное невероятное» по рассказам Кира Булычева.

«Сразу после "По щучьему веленью" от Сергея Сельянова и компании СТВ — нашей фабрики сказок — последовало новое предложение, не менее заманчивое! И я не устоял, потому что работать с такой командой — счастье, ни с чем не сравнимое. Больше нигде я не встречал такой обстоятельной, вдумчивой подготовки, такого внимания к деталям, такого погружения в материал, такого искреннего желания снимать прекрасное кино. Эти люди больны кино, они неизлечимые профессионалы. И самое страшное - привыкнуть к ним, потому что без них будет грустно. Я, увы, привык. Для меня это уже четвертый проект с СТВ после "Призрака" и "Джунглей"», — признается Войтинский.

Фото: Пресс-служба ООО «Синема 16»

Главный злодей сказочного королевства, волшебник Лиходей (Виталий Хаев), чистый злодей, без чувства юмора, почти как Кощей Бессмертный. У него есть суперсила – волшебная книга, с которой Лиходей может сделать все, что хочет. Однако даже в откровенном злодее исполнитель роли Лиходея Виталий Хаев видит человеческие черты.

«Мне кажется, что в нем есть и что-то человеческое, ведь он начинал из низов, всегда к чему-то стремился, вопрос только — к чему стремился и откуда взялись его негативные проявления? Ему хочется денег и власти, поэтому он использует любые средства. И достигает всего, чего хотел, но, как говорят, надо быть осторожнее со своими желаниями. В сказке вы увидите, чем он за это заплатил», — уверен Хаев.

Фото: Пресс-служба ООО «Синема 16»

Сказочное фэнтези выходит на экраны российских кинотеатров 24 октября. В ролях: Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник и другие.

Мы приглашаем всех на звёздный премьерный показ приключенческого блокбастера «Огниво», который отправляется в тур по стране!

Запоминайте даты и записывайте адреса:

26 октября — Казань, в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус» с вами встретится актёр и исполнитель роли Лиходея Виталий Хаев!

Билеты: https://vk.cc/cCGjAR

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